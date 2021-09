Shakeel Rehman (Ap) om fastlegeutfordringene: – Dette er en varslet krise!

I forbindelse med rekrutteringssvikten i fastlegeordningen i Moss, har Dagsavisen Moss Dagblad sendt Shakeel Rehman, gruppeleder i Moss Ap, spørsmål om hvilke utfordringer som finnes, og hva løsningen på disse kan være.

For å lese Jan Otto Syvertsen (H) sine svar på de samme spørsmålene, kan du trykke her.

– Hva er årsaken til at det er en rekrutteringssvikt i fastlegeordningen i Moss?

– I forrige uke kunne vi lese i SA (Sarpsborg Arbeiderblad) at Sarpsborg kommune utlyste 3 fastlegestillinger og mottok kun 2 søknader på disse stillingene. Det vitner om at fastlegekrisen har nådd Østfold! Jeg frykter for antall søkere til fastlegestillingene som skal utlyses i Moss. Rekrutteringssvikten skyldes først og fremst at regjeringen over tid har nedprioritert fastlegeordningen. Dette er en varslet krise! For få nyutdannede leger vurderer å bli fastleger, og for mange eksisterende fastleger vurderer å slutte. Under Erna Solberg sin regjeringstid gjennomgår fastlegeordningen en overbelastningskrise og en rekrutteringskrise! Fastlegene har mange og lange pasientlister og de har fått langt flere oppgaver, uten å bli kompensert godt nok for det. Dette har gått utover fastlegenes egen helse!

– Hvordan vil Arbeiderpartiet løse disse utfordringene?

– Vi må beholde dagens fastleger og samtidig rekruttere nye! Arbeiderpartiet ønsker å styrke finansieringen for å redusere fastlegenes pasientliste og øke basisfinansiering (tilskudd pr pasient). Vi vi gå gjennom fastlegeordningen og redusere byråkratiske og administrative oppgaver, slik at fastlegene kan bruke mest tid på medisinske undersøkelse og konsultasjon. og Så vil vi øke antall utdanningsstillinger til legespesialister og ha en nasjonal ordning med utdanningsstillinger for allmennmedisiner med mulighet for enten fast ansettelse under spesialiseringen eller tilbud om grunnstøtte til etablering av fastlegepraksis i kommunene. Vi vil innføre ordninger som gjør det lettere for fastlegene å styrke sin kompetanse, som for eksempel praksiskompensasjon ved kompetanseheving. Så vil vi utrede alternativer for organisering av legevakttjeneste.

– I saksframlegget som skal opp i formannskapet 7. september presenteres potensielle løsninger, som i hovedsak går på å opprette ulike stillinger. Vil Arbeiderpartiet stille seg bak dette vedtaket?

– Ja, Arbeiderpartiet går for innstillingen fra kommunedirektøren.

[ Færre søker seg til fastlegestillinger i Moss: – En stor utfordring ]