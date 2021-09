Færre søker seg til fastlegestillinger i Moss: – En stor utfordring

– Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å rekruttere fastleger i Moss.

Det sier Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Moss. Han merket allerede utfordringene da han begynte å jobbe i byen i 2018. Siden har det gradvis blitt verre,

– Det er klart det er veldig vanskelig for et legesenter når det er så vanskelig å rekruttere nye fastleger, og også vikarer. Det blir mer belastning på de andre. Leger har ofte 56 timers arbeidsuke, og når det da mangler en kollega, kan det være nok til at man ikke klarer det, sier Krogshus.

Han mener fastlegemangelen har påvirket innbyggerne ettersom fastlegehjemler har måttet bli lyst ut flere ganger, og ofte blitt driftet gjennom vikarer. Det fører til manglende kontinuitet for mossingene.

– Det er en stor utfordring for kommunene å klare å drifte fastlegeordningen på en god måte. Vi er helt avhengig av de statlige rammebetingelsene for å kunne forvalte fastlegeordningen og sørge for at alle innbyggerne har en fastlege.

I et saksframlegg foreslår Kommunedirektøren å opprette to fastlønnede utdanningsstillinger for allmennleger i spesialisering (ALIS), en bistilling for fastlege som kommunal praksiskonsulent og en stilling til ledelse av fastlegeordningen. Dette skal opp i formannskapsmøtet i Moss 7. september.

– Jeg synes det er veldig gledelig at det er en støtte for å gjøre tiltak som kan bedre fastlegeordningen, fordi den er så viktig for alle innbyggerne. Alle trenger en fastlege, fastslår Krogshus.

Støtte fra KS

I en pressemelding fra KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund) uttrykker styreleder Bjørn Arild Gram bekymring for et stadig økende økonomisk press på kommunene når det kommer til fastlegeordningen.

– Det er alvorlig at kommunene tvinges til å strekke seg stadig lengre for å sikre egne innbyggere en lovpålagt rettighet som fastlege. Dette er penger som kunne vært brukt på skole, eldreomsorg og barnevern. Nå må Stortinget og regjeringen ta grep.

Bjørn Arild Gram er styreleder i KS. (Kommunesektorens Organisasjon)

Til Dagsavisen Moss Dagblad sier Gram at dette også henger sammen med rekrutteringssvikten som Moss, og flere andre kommuner, nå opplever.

– Situasjonen som Moss står i, er noe som svært mange kommuner står i, store og små. Tidligere har det vært mer en distriktsutfordring. Nå gjelder det i prinsippet alle landets kommuner. Fastlegeordningen blir nå holdt oppe av fastlegene selv, som jobber veldig mye, og kommunene som bruker stadig mer ressurser på å kompensere for at rekrutteringa er vanskelig.

