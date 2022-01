Nå har politiet funnet ut hvor disse pengene kom fra

Den 24. juli i fjor sommer tok to personer kontakt med politiet og fortalte at de hadde funnet et stort pengebeløp på tur i Mossemarka i Moss kommune.

Politiet startet å etterforske saken, da de mistenkte at pengene stammet fra en kriminell handling. Det hadde de rett i.

Nå har de funnet ut, blant annet takket være tips fra publikum, at pengene stammet fra en gammel sak om omsetning av en stor mengde narkotika.

– Tipset gikk ut på at en navngitt person hadde gjemt pengene i skogen, og at pengene skulle stamme fra omsetning av en stor mengde narkotika i perioden 2006 til 2009 i Østfold, opplyser politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten i Øst politidistrikt.

Knytter pengene til én person

Pengene lå skjult i nærheten av Våpenhula, som motstandsorganisasjonen Milorg brukte til å oppbevare utstyr under 2. verdenskrig.

Pengene lå i innbundet fire pakker. Hver pakke inneholdt 500.000 kroner. Den ene pakken var i en så dårlig forfatning av politiet ikke har klart å telle pengene, men den har lignende utseende og vekt som de andre. Derfor gikk politiet ut ifra at den inneholdt samme sum.

Under etterforskningen fikk politiet tilbakemelding fra Norges Bank om at det nøyaktige beløpet på pengene var 1.998.000 kroner.

Som følge av etterforskningen ble en person siktet for grov selvvasking ved å ha skjult kontanter som stammet fra narkotikaomsetning i en periode på over ti år.

– Saken er nå avgjort med en påtaleunnlatelse for grov selvvask og inndragning av hele kontantbeløpet på 1.998.000 kroner, sier politiadvokat Tveten.

Pengene ble funnet i dette hulrommet i nærheten av Våpenhula i Mossemarka, en liten grotte hvor det ble lagret utstyr for motstandsbevegelsen Milorg under andre verdenskrig. (Ole Bisseberg & Politiet)

Får finnerlønn

Politiet skriver i en pressemelding mandag at de er veldig glade for at finnerne av kontantene tok kontakt med politiet straks de ble klar over hva de hadde funnet. De skriver videre at mennene vil få utbetalt finnerlønn.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, antok politiet tidlige at pengene stammet fra en kriminell handling på Østlandet.

De mente også at pengene har ligget i skogen over lang tid.

– Vi har noen gode teorier på akkurat hvor lenge de har ligget der. Vi ønsker ikke å gå inn på noe konkret årstall, men vi mener de har ligget der i hvert fall 8 til 10 år, sa politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten til Dagsavisen i høst.

Hver pakke inneholdt en halv million kroner. (Ole Bisseberg)

– Spennende

Det var Ole Bisseberg og kompisen hans som gjorde det oppsiktsvekkende pengefunnet i sommer. Han trodde selv at pengene kunne komme fra NOKAS-ranet i Stavanger i 2004, men politiet gikk raskt ut og sa at pengene neppe stammet fra vinningskriminalitet som ran. Nå har de altså konkludert med at de i steder stammer fra narkosalg.

– Det er litt skuffende, men samtidig er dette fortsatt et kjempespennende utfall, sier Bisseberg.

Han synes det er stas å få finnerlønn, men at han foreløpig ikke vet noe om hva slags beløp det er snakk om.

– Det blir uansett bare en bonus. Det mest spennende var å finne disse pengene.

Det var ifølge Bisseberg en ren tilfeldighet.

– Hadde vi kommet en time senere, ville vi kanskje ikke sett det. Sola pekte akkurat slik at vi så noe som ga gjenskinn inni der. Det vekka nysgjerrigheten vår. Vi hadde også tilfeldigvis med noen lommelykter, fordi vi planla å sjekke ut Våpenhula. Da vi brukte dem, så vi at det lå noen pakker der, forteller han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen