Asylsøker hadde med seg narkotika til Nasjonalt ankomstsenter

2. mai i år dukket en mann i 50-årene opp på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Mannen skal ha oppholdt seg i Norge i 20 år, men hadde en uavklart utlendingsstatus. Det er nemlig ingen stater som anerkjenner hans identitet eller statsborgerskap.

Derfor ønsket mannen å søke om asyl i Norge, med et ønske om å bli sendt til et asylmottak.

I stedet har han nå blitt dømt til (betinget) fengsel.

Sa han brukte det som sovemedisin

Da mannen dro til ankomstsenteret hadde han med seg eiendelene sine. I forkant av registreringen, må alle asylsøkere gjennom en sikkerhetskontroll. Under denne kontrollen gjorde vektere funn av tre mistenkelige klumper blant mannens eiendeler.

Da vekterne konfronterte mannen med funnet, erkjente han straks at det dreide seg om rundt 100 gram hasj. Stoffet ble senere analysert til å være 92 gram cannabisharpiks.

Mannen erkjente straffskyld for ulovlig oppbevaring av narkotika da saken kom opp i Søndre Østfold tingrett den 16. august.

I retten forklarte han at hasjen var hans og at han visste at han hadde den med blant sine eiendeler til ankomstsenteret. Han forklarte videre at hasjen var til eget bruk, og at han bruker det som selvmedisinering for å få sove.

Tidligere tatt med nesten åtte kilo hasj

Mannen er tidligere straffedømt for grove overtredelser av narkotikalovgivningen en rekke ganger i Norge. Sist gang ble han dømt for å ha mottatt og oppbevart i underkant av fire kilo metamfetamin og nesten åtte kilo hasj på en adresse i Oslo.

Året før ble mannen funnet skyldig i å ha medvirket til å skaffe og oppbevare en halv kilo amfetamin i hovedstaden.

Samlet førte dette til en fellesdom på ni års fengsel av Gulating lagmannsrett.

Denne gangen, for å ha hatt med seg hasj til ankomstsenteret, fikk mannen kun 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

