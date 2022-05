Par dømt for drapstrusler mot ansatt i barnevernet

Den 15. mai i 2020 tikket en rekke meldinger inn på telefonen til en saksbehandler i Barneverntjenesten i Moss. Beskjeden var klar:

– Jeg skal ta med pistol og skyte hodet av deg, lød en av meldingene, ifølge en fersk dom fra Søndre Østfold tingrett.

Nå er et par i 50-årene fra Moss dømt for å ha truet et offentlig tjenesteperson.

Bakgrunnen for truslene var en pågående barnevernssak som gjaldt parets datter. Hun hadde kort tid forut blitt plassert i et beredskapshjem.

Den ansatte mottok truslene i form av talemeldinger på telefonen etter et møte med foreldrene. Talemeldingene var sentrale bevis i saken, og ble spilt av i retten.

Saksbehandleren forklarte i retten at meldingene var skremmende og at hun ble så redd at hun iverksatte tiltak av hensyn til familiens sikkerhet.

Frifunnet for meldinger til tidligere ansatt

Begge foreldrene erkjente straffskyld for dette tiltalepunktet.

I retten forklarte de at de ikke hadde noen tanker om å gjøre alvor av truslene, men hadde forståelse for at det som ble sagt ble oppfattet som skremmende.

Kvinnen ble i samme sak frifunnet for å ha sendt trusler til en tidligere ansatt i Moss barnevernstjeneste. Politiet kunne bevise at det ble sendt meldinger som «du fortjener å dø og de på barnevernet skal dø» til personen fra et telefonnummer registrert i den tiltalte kvinnens navn. Retten mente likevel det var tvil om hvorvidt kvinnen faktisk hadde sendt meldingene. Selv nektet hun for å ha sendt meldingene og forklarte at hun hadde solgt den gamle mobiltelefonen til en annen person.

Unngikk ubetinget fengsel

Søndre Østfold tingrett anså talemeldingene til saksbehandleren som drapstrusler. I utgangspunktet skal det reageres med ubetinget fengsel ved trusler overfor offentlige tjenestemenn. I denne saken var det dog to punkter som gjorde at straffen ble mildere.

For det første fikk begge tiltalte en strafferabatt for sine tilståelser. I tillegg hadde saken en lang liggetid hos politiet. Saken var ferdig etterforsket i juli 2020, men etter mye fram og tilbake ble hovedforhandlingene i retten først gjennomført nå i mai.

– Retten har kommet til at straffen både bør reduseres og gjøres betinget som følge av de tiltaltes tilståelser og saksbehandlings- og liggetiden, står det i dommen.

Resultatet ble en straff på 18 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Både mor og far fikk samme straff.

