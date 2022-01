Mann i 80-årene trakk anke etter drap i Moss

Den 18. august 2020 ble en dame i 70-årene funnet drept i en leilighet på Glassverket i Moss. Hennes ektemann, en mann i begynnelsen av 80-årene, ble siktet og tiltalt for drap. Han ble senere dømt til 13 års fengsel, men valgte å anke saken.

Saken skulle egentlig ha startet opp i Borgarting lagmannsrett førstkommende mandag, men forsvarer Sille Heidar forteller at mannen for en stund tilbake valgte å trekke anken. Det betyr at dommen nå er rettskraftig.

– Han orket ikke å gå gjennom en ny rettsrunde, sier hun.

Mannens alder og helse ble tatt opp under rettssaken i tingretten.

– Det er ikke formildende at tiltalte er så gammel som han er, uttalte aktor Anne Christine Stoltz Wennersten da.

Advokat Sille Heidar forsvarte mannen i Søndre Østfold tingrett.

Stukket minst 60 ganger

Drapet ble beskrevet som særdeles brutalt sa saken ble behandlet i Søndre Østfold tingrett i fjor sommer.

– Drapet vitner om et raseri og en frustrasjon som er vanskelig å forstå. Tiltalte må ha hentet fram helt uante krefter, uttalte aktor Wennersten i sin sluttprosedyre.

Mannens mangeårige kone ble stukket minst 60 ganger med både kjøttøks og kniv. Ifølge obduksjonsrapporten døde hun i løpet av kort tid som følge av de omfattende skadene hun fikk.

Det var ektemannen selv som ringte nødnummeret og varslet om hendelsen.

I Søndre Østfold tingrett innrømmet han at det måtte ha vært han som drepte kona, men erkjente likevel ikke straffskyld fordi han hevdet å ikke huske noe fra selve drapshandlingen. Dette var også grunnen til at han opprinnelig valgte å anke dommen.

