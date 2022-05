Vil la straffedømt artist spille på festival i Moss

26 år gamle Kristoffer Cezinando Karlsen ble mandag dømt til 120 dagers samfunnsstraff, etter å ha tilstått å ha vært med på fem grove tyverier av designmøbler til en samlet verdi av 380.000 kroner. Den 11. juni skal han etter planen spille på festivalen Lyse Netter i Moss. Dette blir hans første offentlige opptreden etter at dommen mot ham falt i Oslo tingrett.

Festivalsjef Martin M. Sørhaug forteller at dommen ikke vil være til hinder for at artisten spiller i Moss.

– Cezinando kommer som planlagt, bekrefter han.

Skiller artist fra person

Det var VG som først omtalte straffesaken mot den Spellemann-vinnende artisten. Like etter tok festivalledelsen til Lyse Netter en prat om hvorvidt de skulle avlyse konserten hans eller ikke. De valgte å la ham spille. Det valget står de ved også nå, etter at dommen har falt.

– Vi fant ut at det ikke er opp til oss å fatte noen dom. Det har vi rettsvesenet til. Nå som dommen har kommet, har vi valgt å fortsatt forholde oss til kontrakten vi har gjort med artisten og managementet hans.

– Hvorfor det?

– Dette er en sak som ikke involverer personskader, kun materielle ting. Det er lettere å forholde seg til. Vi trekker et elegant skille mellom person og artist. Han er en fabelaktig artist som vi gleder oss til å ha hos oss, svarer Sørhaug.

Martin M. Sørhaug er både leder av litteraturhuset House of Foundation (HoF) og arrangør av kunst- og musikkfestivalen Lyse Netter i Moss. Han gleder seg til å se Cezinando spille hos dem. (Kenneth Stensrud)

Vil være tilgivende

Hans inntrykk er at mange som har kjøpt billetter eller festivalpass til Lyse Netter også gleder seg til å se Cezinando spille. Han er utvilsomt et stort trekkplaster for festivalen, som også har artister som Metteson, Jaga Jazzist og Mick Harvey på plakaten.

Sørhaug er ikke bekymret for at det å la en straffedømt artist spille hos dem vil gå utover festivalens omdømme.

– Det er noe vi har snakket om, men vi tror ikke det. Vi mener heller at det ligger en stor verdi i å være ryddig og tilgivende, sier festivalsjefen, som understreker at de ville sett annerledes på det dersom saken hadde dreid seg om et mer alvorlig lovbrudd.

Vi har også bedt om en kommentar fra Cezinando via hans management, men har foreløpig ikke fått noe svar. Forsvarer Mette Yvonne Larsen har tidligere sagt at artisten angrer på det han har gjort.

– Han vil ta sin straff og ser fremover til livet som kunstner og musiker, sa hun NRK forrige måned.

Cezinando

Kristoffer Cezinando Karlsen, bedre kjent som bare Cezinando, er en 26 år gammel artist fra Oslo.

Han har vært aktiv siden ung alder, men slo igjennom for fullt i 2016 da han vant Urørt-finalen og ble kåret til årets nykommer under P3 Gull-utdelingen.

Samme år vant han også en Spellemann-pris for teksten til sangen «Barn av Europa».

Siden har han vunnet flere Spellemann-priser, blant annet i klassen årets album.

I 2022 ble han dømt for å ha stjålet en rekke designmøbler sammen med andre personer.

