Norges Miljøvernforbund ber Riksrevisjonen granske Bane NOR

Ved årsskiftet sendte Norges Miljøvernforbund (NMF) et ti siders dokument til Riksrevisjonen der de ber om en gransking av Bane NOR SF sin rolle som oppdragsgiver i forhold til ivaretakelse av sikkerheten for utførende entreprenører under anleggsarbeidet, samt sikkerheten for reisende og innbyggere i Moss i driftsperioden etter ferdigstillelse.

Årsaken er at NMF fortsatt ikke har tiltro til at innbyggernes sikkerhet ivaretas på en tilstrekkelig måte, dersom utbyggingen av den valgte traseen blir gjennomført.

– Det gjelder både i byggeperioden og driftsperioden. Vi mener at uavhengig av hvilken innsikt eller kompetanse de sitter på i Bane NOR og Moss kommune, har det hele tiden vært motstridende hva de kommuniserer ut og hva vi vet om den faktiske risikoen rundt de sikkerhetstiltakene som er foreslått, sier Jan-Hugo Holten, Regionsansvarlig Østlandet.

Utbyggingen av dobbeltsporet på Østfoldbanen har lenge vært omdiskutert, og både valg av trasé, usikkerhet rundt kvikkleireforholdene og rivningen av bydelen Nyquistbyen har møtt massivt engasjement og omfattende kritikk.

Ny informasjon

Miljøvernforbundet har engasjert seg tungt i saken helt siden 2018, og mener at arbeidet med jernbanen burde stanses helt til man finner trygge løsninger. I 2019 anmeldte de Bane NOR og ordføreren i Moss for fremtidig brudd på straffelovens bestemmelser om miljøkriminalitet og skade på offentligheten.

– Vi vet utmerket godt at man ikke straffeforfølges for ting som ennå ikke har skjedd, men vi vet også at det norsk påtalemyndighet har vært et ønske i ulike situasjoner om å kunne gripe inn før det skjer, sier Holten.

I 2022 har NMF gjennomført flere møter med sentrale politikere for å belyse det de opplever som manglende informasjonsflyt mellom instansene.

– Vi mener at mye av den kritikkverdige informasjonen rundt bygging av traseen i kvikkleire aldri har tilflytt Stortinget på en skikkelig måte fra utbygger sin side. Utbygger er jo staten via Bane NOR, sier Holten.

– Dette er for en stor del offentlig tilgjengelig informasjon, mener du at sentrale politikere ikke har lest seg godt nok opp på temaet?

– Jeg tror de til en viss grad er orienterte, men jeg vet ikke hvor mye de har snakket om sikkerheten. Hva skal vi med en jernbane som ingen kan eller vil bruke, som koster 20 milliarder kroner? Det er viktig at de vet hva pengene de bevilger, går til.

Hen trekker også fram det at man i 2021 fikk ny innsikt i de geologiske forholdene i Moss gjennom arbeidet til Digital Geologi AS.

– Å se de 4D-kartene var skremmende, særlig den store skredgropa ved Rockwool. Nå har informasjon fra nye undersøkelser ført til stans i byggearbeider på Verket, fordi det er oppdaget nye områder med kvikkleire. Jeg tenker jo at man må ikke bygge på kvikkleire hvis man kan bygge et annet sted.

Et varsel

I februar 2021 ble arbeidet med jernbanen i Moss stanset av sikkerhetshensyn. I november i år, startet det opp igjen etter nærmere 20 måneders stans.

– Nå bindes statens penger ytterligere opp ved kontraktsutlysninger som vil bli bindende, på et prosjekt som er risikabelt i drift og under bygging og som i verste fall raser i fjorden. Ved å sende spørsmål om gransking til riksrevisjonen, ønsker vi å komme med et varsel.

Holten sier at prosjektet og mekanismene rundt nå har kommet til et kritisk punkt.

– Nå har innbyggere, kritikere og aksjonister jobbet så intenst med dette så lenge uten resultater, så de har gitt opp. Luften har gått ut av de fleste, og de partiene man hadde et håp om at kunne ta til motmæle har snudd med vinden og sier de nå heier på utbyggingen. Jeg forstår at man kommer til det, for det virker jo som at banen blir bygget uansett.

– Når er nok nok, tenker du?

– Når man opplever at en stans i arbeidet ikke gir noen som helst konsekvens. Folk tenker kanskje at det har gått bra så langt, og det synes jeg er skummelt. Når det oppdages nye ting, nye kvikkleireområder eller finner ut at teknologien ikke er tilstrekkelig for å sikre tryggheten til folk, og man ikke evner å endre retning eller tenke nytt. Jeg kommer ikke til å ta det toget, akkurat som en brannsjef unngår å kjøre gjennom en tunnel. Risikoen er for stor.

Både Bane NOR og ordfører i Moss Hanne Tollerud er gitt anledning til å kommentere påstandene i artikkelen. Bane NOR har ingen. Vi har ikke klart å få kontakt med kommunen.

