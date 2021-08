Christian Frederik-dagene står snart for dør

Førstkommende torsdag går startskuddet for Christian Frederik-dagene i Moss. Dette er en feiring av byen og Østfolds fredshistorie fra 1814, og det er lagt opp til en rekke arrangementer i sentrum fra 12. til 14. august.

Dette er ikke bare en feiring for byen, men også de pragmatiske beslutningene Christian Frederik tok. — Trygve G. Nordby, rådgiver for Christian Frederik-dagene

Håper på festdager

Grunnet pandemien ble fjorårets Christian Frederik-dager, som i tillegg var byens 300-årsfeiring, begrenset. Nå er derimot situasjonen bedret, og Trygve G. Nordby, rådgiver for Christian Frederik-dagene, ser fram til årets program.

– Dette er ikke bare en feiring for byen, men også de pragmatiske beslutningene Christian Frederik tok, og som vi fremdeles kan takke ham stort for, understreker Nordby.

Christian Frederik var konge av Norge i 1814, og av Danmark mellom 1839 til 1848. Det er bred enighet blant historikere at han bidro vesentlig til at Norge kunne gå inn i unionen med Sverige som et fritt, selvstendig rike. Dette ble dermed grunnlaget for de verdiene Norge i dag er tuftet på: Fred, frihet og demokrati.

Trygve G. Nordby, rådgiver for Christian Frederik-dagene, tror årets fredstale, med den påfølgende samtalen om ytringsfrihet, gir Christian Frederik-dagene en treffende dimensjon. (Peder Wehn)

Rosinen i pølsa

Fredag 14. august, klokken 18.14, vil Faten Mahdi Al Hussaini holde årets fredstale i borggården ved Konvensjonsgården. Al-Hussaini er programleder og samfunnsdebattant, og ble et kjent fjes for nordmenn da hun deltok på en demonstrasjon mot den Islamske Stat utenfor Stortinget i 2014. Talens tema er ytringsfrihet.

De siste årene har hun for øvrig jobbet i NRK, og var programleder for et TV-program som guidet ungdom gjennom partiprogrammene foran stortingsvalget for fire år siden. I flere år har hun arbeidet aktivt mot ekstremisme og radikalisering av ungdom.

Ytringsfrihet er basisen for å opprettholde fred, frihet og demokrati. — Trygve G. Nordby, rådgiver for Christian Frederik-dagene

Ytringsfrihet på dagsorden

Etter talen vil Nordby selv lede en samtale med Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo, og Vebjørn Selbekk, redaktør av den kristne avisen Dagen.

Gunaratnam er overlevende etter terrorangrepet på Utøya, og har den siste tiden tatt til orde for at vi ikke har gjort nok for å stagge høyreekstremisme i Norge siden 22. juli. Selbekk er medlem av Kringkastingsrådet og Ytringsfrihetskommisjonen, og bosatt i Moss. Begge to har dessuten vært svært aktive i debatten rundt ytringsfrihet i Norge de seneste årene.

– Dette tror jeg kommer til å bli en dyp, og ikke minst viktig, samtale hvor personer med forskjellige ståsteder skal belyse viktigheten av ytringsfrihet. Ytringsfrihet er basisen for å opprettholde fred, frihet og demokrati – de verdier Norge er tuftet på – legger Nordby til.

Gunaratnam og Selbekk skal i samtalen med Nordby kommentere og dele sine egne erfaringer og refleksjoner rundt den pågående debatten om ytringsfrihet.

En fredsatmosfære

Lokasjon og tid for fredstalen er viktig symbolikk, nemlig 14. august i borggården på Konvensjonsgården, klokken 18.14.

Det var nettopp forhandlingene på Konvensjonsgården i august 1814, som kulminerte i signering av Mossekonvensjonen 14. august samme år, som avsluttet krigen med vårt naboland og sikret Norge grunnloven.

Gratisbilletter er lagt ut på hjemmesiden til Moss kulturhus.

Christian Frederik-dagene

13. august: Gratis utekino på Elveplassen

Klokken 13.00: Burning 3.

Klokken 18.00: Pretty Woman.

Klokken 20.00: Mission Impossoble.

14. august: Soloppgangskonsert, frokost, familiearrangementer og fredstalen

Klokken 05.00 åpnes den tolvte utgaven av Christian Frederik-dagene i Moss med soloppgangskonsert i Nesparken. Den folkekjære artisten og poeten Trygve Skaug skal synge og lese poesi med lyssatte trær i morgendemringen ved Speiderhuset. Samtidig blir det servert en enkel frokost med juice, kaffe, te og en blings.

Klokken 08.00 inviterer Mossefossens venner til Fossefrokost med sang, musikk og taler ved byens foss.

Senere på dagen blir det familiearrangementer og konserter fra klokken 13.00 på forskjellige scener i hele byen; på Kirketorget, i Fleischerparken, ved Tollboden, på Kollektivet på Verket, i Møllebyen og på Elveplassen. På Elveplassen blir det også utekino 14. august: Klokken 16.00 spilles Burning 3, klokken 18.00 spilles Pretty Woman og klokken 21.00 spilles Forrest Gump.

Klokken 18.14: Fredstale av Faten Mahdi Al-Hussaini utenfor Konvensjonsgården. Hun er født i Irak, men har bodd hele sitt liv i Oslo, og er aktiv i kampen mot ekstremisme og radikalisering av ungdom.

Klokken 20.00: Konsert med Minor Majority i Fleischerparken.

14 august: Gratis Utekino på Elveplassen

Klokken 16.00: Burning 3.

Klokken 18.00: Pretty Woman.

Klokken 20.30: Forrest Gump.

Hele programmet finner du her.

