Selbekk: – Den største parodien her, er det NRK sjøl som står for

– Den største parodien her, er det NRK sjøl som står for, når de velger å avpublisere Ramm. Jeg har sett Ramms parodi sjøl nå, og jeg lo masse! Dette er da helt harmløst, og selv med den største uvilje er det ikke mulig å tolke innslaget som ondsinnet mot asiater. Man ler nesten enda mer på de norske idrettsutøvernes bekostning, sier Dagen-redaktør og medlem i Kringkastingsrådet, Vebjørn Selbekk.

Vil ha debatt

Han ser fram til neste møte i Kringkastingsrådet 3. september, som allerede har fått inn 73 klager på Ramm-saken. Noen få klager på innholdet, men de fleste av dem er kritiske til NRKs avpublisering, ifølge rådssekretær Erik Skarrud.

– På møtet kommer jeg til å ta initiativ til en grunnleggende og prinsipiell debatt om Ramm-saken og lignende avpubliseringshendelser, sier Selbekk.

– Hvis dette er nivået NRK ønsker å legge seg på, blir det tynt i spilleren framover. Er det bare snøfnugg som har tatt over publiseringsansvaret på Marienlyst i sommer? Skyldes denne avgjørelsen ferieavvikling og at man ikke har forstått rekkevidden av hva man gjør? spør Selbekk, og legger til:

– For jeg kan ikke forstå at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som jeg kjenner som en prinsipiell og fornuftig mann, kan stå for en slik avpubliseringslinje. Denne typen politisk korrekthet er en trussel mot satiren som kunstform, mener Selbekk.

Hva med Pirkka?

Han mener at hvis dette er NRKs nye, prinsipielle linje, så får de en kjempejobb med arkivet sitt.

– Der er det mye som ikke holder progressiv 2021-standard! Flere har nevnt Harald Heide-Steens klassiske parodi på den russiske ubåtkapteinen som «ikke kan se den grense under vann». Men hva Pirkka, finnen i Robert Stoltenbergs «Borettslaget»? Er ikke han et angrep på alle finner? Er det slik at Pirkka er representativ for alle finner, og at dette betyr at NRK mener at alle som kommer fra Finland er alkoholiserte, bannende rockere? spør Selbekk.

Folkeopplysningen i Kringkastingsrådet Vebjørn Selbekk under et tidligere møte i Kringkastingsrådet. (Heiko Junge/NTB)

Ramm var enig

Debatten har generelt gått høyt i dagene etter at NRK-sporten, med støtte fra NRKs-ledelsen, avpubliserte flere episoder av komikeren Nicolay Ramms serie «Helt Ramm i Tokyo». Serien sendes som en del av NRKs dekning av OL i Tokyo. Ramms parodi av en japansk gameshow-vert har vakt negative reaksjoner blant folk med asiatisk bakgrunn i Norge – som influenseren Jenny Huse. NRK har sagt at de avpubliserte programmet fordi det kunne oppleves som stigmatiserende og sårende. Ramm selv var enig i avgjørelsen, ifølge NTB.

– Vi ser nå at vi har tråkket feil. Da er det helt riktig å ta det bort. Vi trodde det ville være gøy for alle. Det er det ikke, sier Ramm.

– Må ha grundig diskusjon

I tillegg til at de innkomne klagene til Kringkastingsrådet i seg selv gjør saken til tema i neste møte, vil Selbekk altså ta saken opp til en grundig debatt.

– Dette må vi ha en grundig diskusjon om i rådet. NRK må ha en mer grunnleggende tenkning rundt avpublisering av humor og satire, og en prinsipiell strategi rundt dette temaet. Det går ikke an å bare vurdere dette fra sak til sak, mener Selbekk, som legger til:

– Jeg syns jo det er en formildende omstendighet at kunstneren selv, Nicolay Ramm, er enig i avpubliseringen og har ønsket dette. Det var verre da Discovery før jul avpubliserte julekalenderserien «Nissene over skog og hei», fordi Espen Eckbo ble beskyldt for å bruke såkalt «blackface». Da skjedde avpubliseringen mot kunstnerens egen vilje, sier Selbekk, som for øvrig også sitter i Ytringsfrihetskommisjonen.

