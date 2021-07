Redningsselskapets Sjøredningskorps i Moss har hatt det travelt i sommer. Tirsdag denne uka hadde de seks oppdrag på én dag.

– Det er fryktelig mye å gjøre om dagen, forteller Sigurd Knap Sæby.

Han er matros om bord RS 159 Elias, som opererer i Oslofjorden og dekker østkysten fra omtrent Son til Saltnes. Sæby har jobbet på skøyta i fire år, men aldri opplevd lignende. Tanja Krangnes, ansvarlig for statistikk i Redningsselskapet, kan bekrefte at det lokale korpset har hatt rekordmange oppdrag denne sommeren.

I løpet av julis 20 første dager har de assistert godt over 100 personer fordelt på 54 oppdrag. I juni hadde de 40 oppdrag.

– Vi har ikke registrert flere oppdrag på samme tidspunkt for denne skøyta i tidligere år, sier Krangnes.

Det virker som at mange har brukt feriepengene på båt fremfor sydentur i år. — Sigurd Knap Sæby, matros på RS 159 Elias

Koronaeffekt

Sæby forteller at hovedårsaken til at de har mange oppdrag i år ikke nødvendigvis er fordi folk har blitt dårligere til å vise sjøvett, men fordi det er flere folk på sjøen.

– Jo flere folk det er på sjøen, jo flere oppdrag er det for oss, sier han.

Grunnen til at det er mye aktivitet på sjøen i år kan skyldes koronaeffekten. Altså at mange velger å ta Norgesferie fremfor å dra til utlandet.

Sæby viser til at prisene på fritidsbåter, både nye og brukte, har gått opp i det siste, fordi etterspørselen er så stor.

– Det virker som at mange har brukt feriepengene på båt fremfor sydentur i år, sier han.

Trenden er ikke overraskende. I fjor ble nemlig tidenes mest travle år for Redningsselskapet. Totalt hadde de 8 489 oppdrag i 2020. Det var en økning på ni prosent fra året før. I år ligger de an til å slå den rekorden.

Økt bevissthet etter mange drukningsulykker

Redningsselskapets Sjøredningskorps i Moss består av nesten 60 frivillige menn og kvinner som jobber med alt fra livredding til å bistå båtførere med driftsstans. Sistnevnte er det vanligste oppdraget, ifølge Sæby. Men noen ganger er det mer dramatisk på jobb.

Mannskapet på RS 159 Elias lå i havn på Fuglevik marina da en mann i 60-årene fra Oslo var involvert i en drukningsulykke på Fuglevik camping forrige uke. De bisto i redningsarbeidet, sammen med en rekke andre nødetater. Pasienten døde senere av skadene etter å ha blitt fraktet til sykehus.

Den siste tiden har vært preget av mange drukningsulykker i mossedistriktet. Sæby mener det har bidratt til at folk har økt bevisstheten på sjøvett- og badevettreglene.

– Folk er flinkere til å passe på hverandre nå, etter disse drukningsulykkene. Her om dagen hadde vi noen som ringte og fortalte at de hadde sett et badehåndkle ligge uvanlig lenge på stranda, uten at noen hadde returnert til det. Det viste seg at det var noen som hadde tatt seg en lang svømmetur, men det gikk heldigvis bra med ham. Det er flott at folk passer på hverandre slik. Heller én telefon for mye enn én for lite, sier matrosen.

[ Dette bør du gjøre dersom du ser noen drukne ]

---

Sjøvettreglene

Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen. Ta med nødvendig utstyr: Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig. Respekter vær og farvann: Båten må bare benyttes under egnede forhold.

Båten må bare benyttes under egnede forhold. Følg sjøveisreglene: Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes. Bruk redningsvest eller flyteplagg: Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.

Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. Vær uthvilt og edru: Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.

Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter. Vis hensyn: Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

---

---

Badevettreglene

Lær deg å svømme

Før du går uti, forsikre deg om at du kan komme opp igjen

Bad helst sammen med andre

Stup bare der det er dypt

Svøm langs land

Svøm ikke under brygge eller foran stupebrett

Dytt ikke andre ut i vannet og dukk aldri noen under vann

Hold deg på land hvis du føler deg kald eller uvel

Rop på hjelp bare hvis du er i fare – aldri ellers!

---