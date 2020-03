8. mars-arrangement i Moss avlyst

Det er arrangøren selv som har tatt avgjørelsen om å avlyse etter at kommuneoverlegen fredag anbefalte ikke å gjennomføre arrangementer rettet mot risikoutsatte grupper.

Leder av 8. mars-nettverket i Moss, Hanne Luthen, sier det er tungt å avlyse, men understreker overfor avisa at det er høy sannsynlighet for at noen i risikogrupper ville ha møtt opp.

– Vi skal gjøre vårt for at smitten ikke spres i Moss, sier hun.

Søndag skulle Ap-nestleder Hadia Tajik og flere lokale kvinner tale under arrangementet.

I fjor var det rundt 500 personer som møtte opp under markeringen.