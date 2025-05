Gaza: Alle venter på nødhjelpen – som ikke kommer

– Alle venter på hjelp, sier hun til AFP.

Abdel-Nasser Al-Ajramy, lederen for foreningen av bakerier på Gaza, opplyser at det ikke er kommet leveranser til minst 25 bakerier, selv om dette var blitt lovet av Verdens matvareprogram (WFP).

– Det finnes ikke mel, ikke noe mat, ikke noe vann, konstaterer 67 år gamle Sabah Warsh Agha fra den nordlige Gaza-byen Beit Lahiya. Hun er blant en liten gruppe palestinere som har søkt ly i en liten teltleir på stranda i Gaza by.

– Vi pleide å få vann fra pumpen, men nå har pumpen sluttet å virke. Det er tomt for diesel og gass, sier hun.

Stadig mer akutt

Den humanitære situasjonen i Gaza blir stadig mer akutt. Etter at Israel kunngjorde at de tillater en «minimal» mengde nødhjelp til sivilbefolkningen – etter en elleve uker lang blokade – har et lite antall lastebiler kunnet passere Kerem Shalom-overgangen mellom Israel og Gaza.

Leger Uten Grenser (MSF) sier at hjelpen som har sluppet inn, er «latterlig utilstrekkelig».

Før krigen ble det i gjennomsnitt kjørt inn 500 lastebiler med forsyninger til Gazastripen hver eneste dag. Etter økt internasjonalt press mot den israelske regjeringen, har Israel de to siste dagene bare sluppet inn 98 lastebiler.

Nødhjelpen som kjørte inn i området på tirsdag har ennå ikke kunnet fordeles til befolkningen, opplyser FNs samordningsorgan for humanitær hjelp, OCHA, ifølge BBC.

Den israelske hæren trappet opp sin offensiv i helgen, der målet er å beseire Hamas en gang for alle. Luftangrep og angrep fra stridsvogner mot områder på Gazastripen fortsatte utover uken. Det gjør det nesten umulig å distribuere den hjelpen som er sluppet inn.

Palestinians wait to receive food cooked by a charity kitchen, in Gaza City Palestinere i trengsel for å sikre seg litegrann mat fra et hjelpekjøkken i Gaza by onsdag. Palestinerne på Gaza-stripen etterlyser nå hjelpesendingene som er lovet. (Mahmoud Issa/Reuters)

Nye angrep

Onsdag ettermiddag ble det meldt at minst 82 mennesker var blitt drept i nye israelske angrep på Gazastripen, blant dem en baby som ble født for bare én uke siden, samt flere kvinner. Nyhetsbyrået AP oppgir helsemyndighetene på Gazastripen og lokale sykehus som kilder på antallet nye drepte.

I Khan Younis gråt fortvilte slektninger da deres familiemedlemmer ble brakt til byens Nasser-sykehus etter et angrep denne uka. De forkullede beina til de døde, deriblant et lite barn, stakk fram under tepper på gulvet.

En lastebil med forsyninger til Gaza-stripen på vei til krysningspunkpt på grensen mellom Israel og Gaza tirsdag. (Maya Alleruzzo/AP)

EU med mer hjelp

EU kunngjorde onsdag at de vil gi ytterligere 50 millioner euro i humanitær hjelp til Gaza og Vestbredden som del av en større hjelpepakke til regionen.

Pengene, som skal gjøres tilgjengelige for hjelpeorganisasjoner i regionen, skal «bidra til å møte de presserende behovene og lette lidelsene til palestinerne», opplyser EU-kommissæren for krisehåndtering, Hadja Lahbib.

– Men ingen hjelp kan nå de som trenger det uten en trygg, uhindret tilgang for hjelpearbeidere. Det må garanteres, understreket Lahbib.

Eide til Brussel

EU-landene ble for øvrig tirsdag enige om å gjennomgå sin assosieringsavtale med Israel for å se om den israelske regjeringen har brutt artikkel to om respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Det vil kunne få konsekvenser for EUs samarbeid med Israel.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reiste onsdag til Brussel for å diskutere mulige straffetiltak mot Israel med EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

Paven med bønn

Pave Leo ber Israel slippe nødhjelp inn på Gazastripen.

– Situasjonen på Gazastripen er bekymringsfull og smertefull. Jeg fornyer min oppfordring til å la rettferdig humanitær hjelp slippe til og å gjøre slutt på fiendtligheten, hvis hjerteskjærende pris betales av barn, de gamle og de syke, sa paven i sin ukentlige audiens på Petersplassen onsdag.

Det haster. Situasjonen for Gazas 2,1 millioner palestinere er nå desperat, ifølge FN og hjelpeorganisasjoner.

