FOR-støttespilleren: Milliardær, bedrift i Russland og søksmål mot staten

Navnet har blitt bredt omtalt det siste døgnet, etter at leder for partiet Fred og Rettferdighet (FOR), Marielle Leraand, under NRK-programmet Debatten tirsdag kveld avslørte at det var Atle Berge som finansierte partiets reklamekampanje på T-banen i Oslo tidligere i uka.

Berge har tidligere i mai uttalt følgende overfor bladet Kapital:

– Russland blir beskyldt for å være et diktatur, men jeg har bodd og jobbet her i over ti år og har aldri opplevd det som et diktatur. Jeg står riktignok ikke på torget og prediker politikk – det har jeg ikke behov for.

– Jeg har det veldig greit her, og med norsk økonomi i Russland lever man som en greve. Det er en merkelig tid, fortsatte han.

Blant Norges 200 rikeste

Forretningsmannen, som ifølge Kapital har en formue på 2,5 milliarder kroner og var Norges 179. rikeste i 2024, bekreftet til flere medier tirsdag at han støttet Fred og Rettferdighets kampanje med et millionbeløp.

Reklamen har fått stor oppmerksomhet og medieomtale i og etter helgen som var.

«Nei til 85 millliarder til krig i Ukraina! Fredsforhandlinger nå!», var FORs hovedbudskap i reklamen som ble plassert i kollektiv transport i Oslo.

Berge er født i 1952 og kommer fra Ølen i Rogaland. Han står bak landets største betongbedrift, Ølen Betong. Ølen Betong kommuniserte onsdag morgen, dagen etter Debatten, at bedriften ikke har hatt noen forbindelser med Atle Berge siden 2023. De opplyste samtidig at Berge solgte seg ut av virksomheten for to år siden.

Etablerte bedrift i Russland

– Ja, jeg har gitt og skal gi ytterligere beløp til partiet FOR, det er et kjempeflott initiativ og det trengs. Det er totalt snakk om millionbeløp, og det kan bli mer, skrev Berge til en rekke norske medier.

Til Stavanger Aftenblad sier Berge at bidraget kommer som følge av at «vi trenger motstemmer til den fullstendig feilaktige framstillingen om krigen i norske medier». Han hevder at det var USA som står bak krigen i Ukraina.

Flere kritikere, blant dem flere stortingsrepresentanter som Ine Eriksen Søreide (H), anklager partiet for å spre konspirasjonsteorier og russisk propaganda.

Berge tok over som daglig leder i Ølen Betong i 1977. På 80-tallet ble bedriften involvert i større byggeprosjekter med tilknytning til oljevirksomheten, skriver Dagbladet.

I 2008 etablerte Berge et søsterfirma i den russiske byen Murmansk på Kolahalvøya. Ølen Betong ble ansett som et fyrtårn for norsk-russisk næringssamarbeid i nord, skriver Nettavisen.

Bedriften inngikk også avtale med blant andre Russlands største private naturgassprodusent, Novatek, om levering av betongelementer, skriver Dagens Næringsliv.

Arrestert i Russland

Men i 2016 ble Berge arrestert av russisk etterretning (FSB). Han har anklaget den norske Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste for å ha forsøkt å verve og rekruttere både ham selv og ansatte ved Berges bedrift på Kolahalvøya.

Ifølge Berge avslørte russisk etterretning forsøkene, og Berge og en ansatt ble arrestert av russisk etterretning og brutalt avhørt, skriver DN.

Berge fikk ti års innreiseforbud til Russland.

For fem år siden saksøkte forretningsmannen den norske stat på grunn av påstandene om PST og E-tjenestens forsøk om å rekruttere ansatte ved Murmansk-bedriften.

Krevde enorm erstatning – tapte

Berge krevde erstatning på 140 millioner av staten etter at han og kollegaen Kurt Stø ble kontaktet av PST og E-tjenesten i 2013 og 2014.

Russisk etterretning skal ha fått med seg kontakten mellom de to fra Ølen Betong og norsk etterretning, og Berge fortalte at det deretter var krevende å drive selskapet i Murmansk.

Etter avhørene med FSB skal en milliardavtale med Novatek ha blitt avbrutt.

Berge endte opp med å tape saken mot staten både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Saksøkte Tesla

Nylig tapte Berge nok et søksmål, ifølge Kapital. Ifølge bladet kansellerte Elon Musks selskap bestillingen av en Tesla-bil da han informerte om at den skulle hentes i Tromsø og kjøres til Murmansk. Det er på grunn av sanksjonsreglene mot Russland.

Dermed saksøkte Berge elbilgiganten, men tapte. Han har varslet at han vil anke dommen.

