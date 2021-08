Nå får «Koker’n» en tvilling: Bygger 22 meter høyt tårn av papp

Salen på Verket scene er fylt med papp og tape. Det er god fart på 6. klassingene fra Children’s International School som har en litt annen skoletime denne mandagen.

– Først bretter vi ned de små endene, så de store. Så er det en som taper, og en som kutter tapen.

Det forteller Adrian, som sammen med klassekameratene Olivia og August samarbeider om å lage en viktig byggekloss av tape. Denne klossen, og hundrevis til, skal lørdag settes sammen til en modell av Koketårnet.

Elleveåringene Adrian, August og Olivia har fått ansvaret for å lage en spesiell type byggekloss. (Ylva Lie Bjerke)

Det er innbyggerne i Moss som har bestemt at det er tårnet fra den gamle cellulose-fabrikken som skal bygges.

[ Det blir Momentum-biennale i Moss likevel ]

Rives etter én dag

Østfold Internasjonale Teater har invitert Mossefolk til å bli med å bygge Koketårnet i papp. Prosjektet heter “The Ephemeral Tower”, og gjøres i samarbeid med den franske kunstneren Olivier Grossetête. Grossetête har tidligere bygget over 200 midlertidige byggverk i papp, sammen med innbyggere fra byer over hele verden.

Hanna Adam koser seg med prosjektet, selv om det kan bli litt kluss med tapen. (Ylva Lie Bjerke)

Teatersjef Thomas Østgaard forteller at “The Ephemeral Tower” spiller på midlertidighet og flyktighet, og at det at tårnet rives er en del av syklusen.

– De som er med får følge syklusen, og tårnets plass i sirkulærøkonomien. Pappen kommer fra Glomma Papp, og etter at det er revet har vi en egen gruppe som skiller tape fra papp, og resirkulerer dette. Ephemeral betyr flyktig, men vi tror at for dem som er med kan det bli et minne å ta vare på, sier han.

Modellen av Koketårnet har blitt brutt ned til flere moduler. Det er disse klossene som mossingene lager på Verket Scene denne uka, forteller Thomas Østgaard, sjef for Østfold Internasjonale Teater. (Ylva Lie Bjerke)

Med prosjektet ønsker teateret å vise at hvis man drar i samme retning, kan man få til store ting.

– Teateret er jo en sosial konstruksjon, og eksisterer ute i bybildet. Man kan se på dette som at vi bygger det nye Moss sammen. Å skape noe med såpass mange andre, er ekstra fint nå, sier teatersjef Thomas Østgaard.

For mer informasjon om workshops, bygging eller riving, besøk Østfold Internasjonale Teater sine hjemmesider.

Slik vil tårnet se ut når alle byggeklossene settes sammen på lørdag 4. august. Modellen er laget av den franske kunstneren Olivier Grossetête. (Olivier Grossetête)

[ Kultur som trekkplaster ]