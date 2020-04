Som følge av koronaviruset vil det ikke bli mulig å gjennomføre årets 17. mai-feiring på en vanlig måte.

– Konsekvensen av å ha en tradisjonell feiring nå er katastrofal. Det vil ikke være mulig å få til, forteller Grete Haaland, leder av 17. mai-komiteen i Moss.

Samtidig er hun klar på at det vil bli en feiring i en eller annen form.

– Det er helt uaktuelt å avlyse 17. mai i Moss. Hvordan kan du avlyse nasjonaldagen? Vi bruker ikke det ordet engang. Å avlyse eller kansellere er ikke i vårt vokabular, sier Haaland.

Vil bringe feiringen hjem til folk

I stedet for en tradisjonell feiring, med barnetog og korps, planlegger komiteen å filme taler og andre planlagte aktiviteter, for å så strømme det på nasjonaldagen.

– Vi ønsker å vise årets 17. mai-feiring i Moss på skjerm via en nettbasert plattform. Detaljene er ikke avklart ennå, forklarer Haaland.

Komiteen håper også på å vise tidligere opptak fra korps i sendingen, i tillegg til en eller annen form for underholdning til barn.

– Vi må være kreative. Vi har planene klare, men avventer å se hvilke nye regulativer vi får av myndighetene den 14. april, sier Haaland.

Planlegger parade i august

Ettersom det ikke blir mulig å gjennomføre et barnetog med dagens restriksjoner, har 17. mai-komiteen vært i kontakt med byjubileumskomiteen om et samarbeid. Målet er å få til en parade i jubileumsuka i august, som et slags forsinket 17. mai-tog.

I tillegg vil enkelte av de lokale arrangementene på nasjonaldagen foregå som normalt, til tross for koronatiltak. Dette inkluderer salutten i morgentimene og flaggheising.

– Det er enormt mye som skjer på 17. mai. Folk tenker at det bare er barnetog, men faktisk er det 170 ulike arrangementer den dagen. Det som kan gjennomføres, vil bli gjennomført, sier Haaland.

