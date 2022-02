Farvel Viken!

Det at partiene som skulle danne Støres regjering, også var så krystallklar på dette spørsmålet i valgkampen, var en viktig grunn til at Rødt sa klart fra at vi støttet den nye Støre-regjeringen.

Rødt vil forsvare de tre forvaltningsnivåer: Staten – fylket – kommunen, og bevare og styrke Østfold fylkeskommune som et folkevalgt forvaltningsorgan, Nært nok og stort nok til at innbyggerne kan involverer seg og ha innflytelse over den offentlige tjenesteproduksjonen.

Samtidig vil Rødt arbeide for å styrke Østfold fylke og overføre flere oppgaver til dette forvaltningsnivået.

På kort sikt betyr det at foretaksmodellen for sykehusene må avvikles. Sykehuset Østfold skal ha fokus på den best mulige måten å betjene Østfolds innbyggere på, ikke på å «gå med overskudd». Og, med lederlønningen tilpasset offentlig forvaltning ikke som nå: tilpasses direktørsjiktet i det private næringsliv. Styret i Østfold sykehus skal besittes av folkevalgte politikere i eller fra Østfold fylkesting.

Opprettelsen av Viken fylke var ikke en del av valgkampen i 2017 og vedtaket ble gjort uten at befolkningen ble spurt eller involvert. Og uten at kostnadene ved en slik sammenslåing var beregnet. Involvering av innbygger var ikke en del av dagsorden da Solbergregjeringen - nærmest ved et kupp – tvangssammenslo Buskerud, Akershus og Østfold, i den forrige stortingsperioden.

Demokrati koster penger, men kostnadene ved gjenåpning av Østfold kommune vil ikke gå ut over tjenesteproduksjonen – staten vil betale. Og spørsmålet om oppløsing av Viken har nå vært diskutert i alle berørte kommunestyrer og har blitt omfattende debattert i media. Gjenoppretting av Østfold fylke skjer etter ønske fra flertallet av Østfolds befolkning.

Viken fylkeskommune var en skrivebordkonstruksjon, uten en gjennomtenkt mål og mening, og bør gå over i historien som en parentes.

