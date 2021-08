Bemanningsbransjen lever av lovbrudd

Ingen andre bransjer bruker mer tid på å leite etter smutthull i loven for å tjene mest mulig penger på de ansatte. Denne kreativiteten har gitt helt utrolige utslag: I mange år kunne du være «fast ansatt» i et bemanningsbyrå, uten å vite om du hadde jobb eller lønn fra uke til uke. Så strammet Stortinget inn, etter initiativ fra Rødt og opposisjonen.

Advokater ble hyra inn og bemanningsbyråene fant nye smutthull: Da kunne man bli «fast ansatt» i et bemanningsbyrå på en fem prosent stilling! Hvorfor skjer dette? Fordi dette er en bransje som ikke produserer noe som helst. Den eneste varen de selger er arbeidsfolk. Og det eneste de kan tjene penger på, er å presse lønn og arbeidstid.

Margret Hagerup fra Høyre starter valgkampen med å servere årets bløff. Hun sier at regjeringa tok initiativ til å stramme inn overfor bemanningsbransjen. Har hun glemt hva Erna Solberg sa på sin offisielle pressekonferanse sommeren 2018? Statsministerens største nederlag var at hun ble presset av opposisjonen til å skjerpe lovverket overfor bemanningsbransjen. Har Hagerup glemt at Høyre opprinnelig stemte mot alle forslag til innstramming?

Hagerup skremmer med industridød uten bemanningsbransjen. Det er useriøst. Bemanningsbyråer var forbudt inntil år 2000, da levde industrien i beste velgående. Rødt vil erstatte bemanningsbransjen med økt grunnbemanning, seriøs innleie mellom produksjonsbedrifter og ved å gjenreise den offentlig arbeidsformidlinga. På denne måten får du langsiktig planlegging og et ryddigere og mer sjølforsynt arbeidsliv.

Hagerup påstår at Sp og Ap følger Rødt og vil forby bemanningsbransjen. Det stemmer at de følger Rødt et stykke på vei, men de vil dessverre ikke forby bransjen.

Ansatte i bemanningsbransjen fortjener bedre, de fortjener å ansettes direkte i bedriftene de jobber i. Rødt ligger an til et rekordvalg. Det første et større og sterkere Rødt vil gjøre er å foreslå et forbud mot bemanningsbransjen.

