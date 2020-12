Romjula kan fylles med lengelske aroistokrater slik vi er vant til fra gammelt av i denne høytida. Britisk kostymedrama på TV er en gammel vane som NRK skapte ved å by på dramatiseringer av Charles Dickens-romaner blant julenøttene og årskavalkadene – siden før grevinnen og hovmesteren ble fast innslag på lille julaften.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Storslåtte saker

I år kan den med sans for britisk adel, pomp og prakt og historie glede seg over at NRK og Netflix er på pletten med serier i sjangeren, og det meste av underholdninge for de lange kveldene er ute på nettet alt tidlig på 1. juledag. Netflix kan ha fått med seg at kostymedrama er populært på TV i denne høytida, og byr på sin nye, stort produserte serie «Familien Bridgerton» så snart julaften er overstått. Serien er det første resultatet av samarbeidet med den fremgangsrike amerikanske TV-skaperne Shonda Rhimes og hennes TV-selskap Shondaland, som står bak suksesser som «Grey's Anatomy» og «Scandal» - og sparer ikke på noe.

Skrekkfilm i kveld?: Her er 20 av våre skrekkfavoritter (+)

Fra hoffet

«Familien Bridgerton» er basert på bestselgerbøkene til amerikaneren Julia Quinn, en serie historiske romaner som bok for bok handler om kjærlighetslivet til de unge i adelsfamilien Bridgerton. Handlingen foregår i regency-perioden, to tiår før dronning Victorias tid, og fokuserer på familiene Bridgerton og Featheringtons liv. Begge er høytstående familier i Londons absolutte overklasse med unge døtre som skal debutere i det engelske hoff. Dette inkluderer en presentasjon for dronning Charlotte, som gir inntrykk av at hun kjeder seg lett, og serien kan briefe med å ha selveste Julie Andrews på rollelista. De unge adelsdamene lærer fort at det ikke bare er pene kjoler og smil som skal til å for å erobre en sladderglad, kynisk sosietet og bli godt gift, i en serie som i trailer og førsteepisode framstår som en lettbeint, munter og lettfordøyelig forestilling i tradisjon med klassiske lystspill.

Hva skal du se?: De beste seriene på HBO Nordic

Ute i koloniene

NRKs kostymedrama denne jula har en litt annen virkelighetstilnærming. «Ein song om lengsel» er en ny miniserie fra BBC og handler om de siste årene med britisk slaveri på Jamaica på 1830-tallet. Den er basert på en prisbelønt roman av Andrea Levy fra 2010, og handler om slavejenta July, hennes eier i form av husfruen Caroline Mortiner og plantasjeeieren Robert Goodwin. Serien har blant annet Hayley Atwell (agent Peggy Carter i Marvel-filmene) og komiker og skuespiller Sir Lenny Henry på rollelista.

NRK byr også på nytt australsk drama av året med «Operasjon Buffalo», som skal være inspirert av virkelige hendelser og som foregår på et militært britisk anlegg for prøvesprenging av atomvåpen på 1950-tallet. Hele serien legges ut på engang, kanskje til glede for de som fråtset australske «Et sted å høre til» på NRK TV i sommer.

Se noe på TV?: De beste seriene på Netflix

Dyrlegedrama

På NRK TV kommer også en oppdatert utgave en gammel kjenning fra BBC – dyrlegen James Herriot og hans hverdag i Yorkshire på 1930 og -40-tallet.

«Den nye dyrlegen» er ny, årsfersk versjon av «All Creatures Great and Small» og en Channel 5-serie denne gang, ute med hele 1. sesong på NRK TV 1. juledag morgen. Ekte feelgood britisk drama, i følge NRK.

På andre juledag byr svensk TV 2 byr på en matiné med en annen klassiker, som er både feelgood og mørk - i form av filmversjonen av Ingmar Bergmans «Fanny og Alexander».

TV 2 Sumo byr på svorsk krimdrama i «Mordene i Sandhamn», med Nicolai Cleve Broch i samspill med Alexandra Rapaport, og det franske tidsreisedramaet «Finn meg i Paris». Dette er e n fransk familieserie full av magi og dans, i følge TV 2, hvor en russisk prinsesse og ballettdanserinne fra 1905 med ett befinner seg i vår tids Paris.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.