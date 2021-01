Pandemien kan i verste utsette et femtitalls TV-serier som etter planen skulle gå i innspilling denne og neste uke, men som inntil videre er utsatt til den 18. januar.

Den vitale film og TV-bransjen har vært unntatt de strenge lockdown-tiltakene i Los Angeles og California som ble innført før jul, men etter at pandemien på ny har satt fart har de store studioene utsatt mange innspillinger som skulle startet første mandag i januar.

Dette etter at helsemyndighetene i Los Angeles har bønnfalt studioene om å ta grep.

Store konsekvenser

Dette kan skape vanskeligheter for innspillingen av et stort antall serier på TV-kanaler og strømmere, fra «Grey’s Anatomy» fra ABC Studios, «Diary of a Future president» på Disney+ til «Lucifer» og «You» på Netflix.

Skulle innspillingene bli ytterligere utsatt kan det få konsensekvenser for TV-våren i USA og her hjemme, slik høstsesongen ble etter at store deler av produksjonen av serier og film ble påvirket våren og sommeren 2020 etter at pandemien var et faktum for snart ti måneder siden. En ny stans i produksjonen medfører store inntektstap både for selskapene og for denne store industriens mange ansatte.

Pandemiens episenter

Årets første delvise nedstenging av filmstudioene kommer etter at Los Angeles’ helsemyndigheter har bedt TV- og filmbransjen om å redusere eller stoppe sin virksomhet for en periode. Amerikanske myndigheter omtaler California som episenteret for den nye oppblomstringen av viruset, etter at det ble registrert rundt 400.000 nye koronasmittede i regionen i løpet av desember.

Det økte antallet kjente smittetilfeller i sør-California til rundt 800.000, og man forventer opp mot 8.000 nye smittetilfeller daglig de neste ukene. Helsevesenet i regionen er så presset at syke pasienter dør i ambulansene utenfor sykehus som ikke har kapasitet til å behandle alle, skriver amerikanske medier. Situasjonen har medført at myndighetene har beordret videre nedstenging av Sør-California til midten av januar.

Trekkplastrene stoppet

Dette skaper nye problemer for underholdningsbransjen, som håpet på å kunne iverksette produksjonen av allerede forsinkete og nye planlagte innspillinger nå på nyåret. Netflix har stanset innspillinga av den forsinkete, forventede publikumsmagneten «The Gray Man», en actionfilm med stjerneduoen Ryan Gosling og Chris Evans i hovedrollene. De nye tiltakene har også ført til at populære talkshow blir utsatt ytterligere – som det populære «The Ellen DeGeneres Show», eller gått tilbake til hjemmebaserte innspillinger uten det tradisjonelle publikum og gjester til stede.

På tross av strenge tiltak og hyppig testing under innspillingsarbeid som kom i gang i fjor høst, har det i følge Variety blitt påvist et titalls smittetilfeller. Den nye oppblomstringen har fått skuespillerforbund og produsentforeningen i California til å be om at innspillingsarbeid på ny blir utsatt inntil videre. Ifølge Variety.com er oppfatningen i underholdningsbransjen at utsettelsene ikke blir like langvarige som tilfelle var i 2020. De store kostnadene knyttet til langvarige utsettelser kan føre til at de store selskapene vi l presse på for å nå vedtatte framdriftsplaner.

