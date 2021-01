- Med alle former for restriksjoner og nedstenginger kunne vi ikke forvente noe annet enn en kraftig nedgang, sier bransjeforeningen Film & Kinos direktør Guttorm Petterson i en pressemelding. Det samlede kinobesøket i 2020 ble på 4.841.253, en nedgang på over 57 prosent fra 2019, viser årsoppsummeringen fra Film & Kino. 2020 ble et «annus horibilis», heter det i pressemeldingen fra Film & Kino.

Drøye 1.7 millioner solgte billetter var til norske filmer. Det gjør at norsk film satte markedsrekord på kino, med en markedsandel på hele 36.5 prosent i 2020. De siste årene har norsk films markedsandel på kino ligget rundt 22-23 prosent, med et vedtatt filmpolitisk mål på 25 prosent. «Børning 3» ble årets mest sette film på norske kinoer, med 285.904 besøk. «Børning 2» fra 2016 hadde imidlertid over 430.000 besøk.

Halvparten av topp ti-filmene fra 2020 er norske, med familiefilmer som «Knutsen & Ludvigsen 2 » og «Flukten over grensen » høyt på lista.

«Det mest gledelige er at når de store, amerikanske filmene uteble, så flere norske filmer et mulighetsrom», skriver Film & Kino i sin årsoppsummering.

Kinoåret så bra ut fram til 18. mars, med over ti prosents økning i kinobesøket, da alle kinoene ble stengt ned på grunn av koronapandemien. Utover året ble en rekke amerikanske storfilmer utsatt, blant annet den nye James Bond-filmen «No Time To Die», eller flyttet til strømmetjenester. Christopher Nolans actionthriller «Tenet » var den eneste store Hollywood-filmen som fikk premiere etter pandemiutbruddet, og ble årets 5. mest sette kinofilm.

I november ble kinoene i Oslo og flere andre kommuner stengt ned.

- Etter en forsiktig åpning 7. mai med mulighet til å benytte inntil 50 seter og en økning til 200 fra 15. juni har det gått opp og ned. Mest ned, dessverre, konstaterer Film & Kino i sin årsoppsummering.

Her er årets 10 mest sette kinofilmer:

Tittel-produsent-premiere-publikumstall

1 Børning 3 SF Studios 14.10.2020 285.904

2 Frost 2 Disney 25.12.2019 280.529

3 Knutsen & Ludvigsen 2 - Det Store Dyret NFD 25.09.2020 214.414

4 1917 Nordisk 24.01.2020 191.376

5 Tenet SF Studios 28.08.2020 188.416

6 Parasitt Arthaus 31.01.2020 150.748

7 Flukten over grensen Nordisk 14.02.2020 139.708

8 Tunnelen Nordisk 25.12.2019 135.736

9 Knerten og sjøormen SF Studios 03.07.2020 129.948

10 Bad Boys for Life SF Studios 17.01.2020 117.254

11 Fremad Disney 06.03.2020 115.156

12 Trolls – Verdensturné UIP 02.10.2020 109.961

13 Little Women SF Studios 31.01.2020 104.753

14 Sonic The Hedgehog UIP 14.02.2020 101.122

15 Dolittle UIP 17.01.2020 100.230

16 Jul på KuToppen SF Studios 06.11.2020 98.575

17 Dragevokterens jul Nordisk 13.11.2020 94.059

18 Gledelig jul Nordisk 06.11.2020 93.002

19 Star Wars: The Rise of Skywalker Disney 18.12.2019 90.300

20 Fjols til Fjells Nordisk 21.02.2020 89.613

Liste: Film & Kino