Kinoåret vi har lagt bak oss vil gå inn i historien som noe nær et katastrofeår for en allerede hardt presset bransje. Pandemien satte mer eller mindre en stopper for kinodriften verden over allerede i mars, og en rekke av de planlagte filmene ble skjøvet inn i det uvisse eller over på ulike strømmetjenester. Mens norske kinoer fortsatt holder stengt i deler av landet, viser premierelisten at det likevel er håp for 2021.

Oversiktene for de neste månedene viser at en rekke av de utsatte internasjonale blockbusterne vil får kinolansering side om side med norske filmer og andre etterlengtede titler. Blant de antatte storfilmene er Marvel-filmen «Black Widow», den nye James Bond-filmen og «Top Gun Maverick», mens norske filmer teller alt fra Joachim Triers femte spillefilm til en dokumentar om griser i Vestfold.

Her er et utvalg av de filmene vi kan se fram til på kino i året som ligger foran oss:

«Wonder Woman 1984»

1980-tallets pastellfarger og humor gjør seg fortsatt gjeldende. Gal Gadot spiller igjen DC Comics-heltinnen i denne andre filmen som skulle hatt premiere for trekvart år siden. Forhåpentligvis er fargene fortsatt friske når Diana Prince/Wonder Woman kastes inn i et drama under den kalde krigen der stjålne antikviteter er kimen til magi, svik og grådighet. Patti Jenkins står igjen for regien i filmen som også går under tittelen «WW84».

Premiere: 15. januar

Frances McDormand i Nomadland. Foto: Disney

«Nomadland»

Denne filmen er allerede tippet som årets store Oscar-sanker. Frances McDormand («Fargo», «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri») spiller hovedrollen som Fern, en kvinne som mistet alt under finanskrisen og som legger ut på en reise i et USA preget av store sosiale og økonomiske kontraster. Kinesiske Chloé Zhao regisserer filmen som bygger på den mye debatterte sakprosaboken «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century».

Premiere 19. februar

«The Many Saints of Newark»

Denne filmen gir neppe svar på hva som skjedde med Tony Soprano i den siste episoden av TV-serien «The Sopranos». Derimot tar serieskaper David Chase oss tilbake til Newarks gangstermiljø i Tony Soprans ungdom. Dette er med andre ord den etterlengtede første spillefilmen som spinner ut fra mafiauniverset som har fengslet en hel TV-generasjon.

Premiere: 12. mars

«Tove»

Finlands Oscar-bidrag i år er filmen om den unge Tove Jansson, forfatteren og kunstneren som skapte Mummitrollene og en verden utenom det vanlige. Filmen tar for seg hennes formative, unge år som kunstner på den tida de første bøkene fra Mummidalen ble utgitt, i et Finland der hun måtte kjempe for sin egenart og et et annerledes kunstnerliv.

Premiere 19. mars

«Gritt»

Itonje Søimer Guttormsen ble nylig tatt ut til filmfestivalen i Rotterdam med denne filmen som er hennes langfilmdebut etter svært godt mottatte kortfilmer. Birgitte Larsen spiller hovedrollen som en frustrert skuespiller som øyner en sjanse for revansj da hun blir med i et turnerende teaterensemble. Premiere: 26. mars

Gunda. Foto: Arthaus

«Gunda»

Denne norskamerikanske dokumentarfilmen om griser på gården Grøstad har gått sin seiersgang på festivaler, og er omsider klar for norsk premiere. Blant dem som har trykket filmen til sitt bryst som et filmatisk innlegg om etisk dyrehold er Joaquin Phoenix. En svart-hvitt, poetisk film som viser husdyr i et naturlig element.

Premiere 26. mars

«No Time To Die»

Vi tror det ikke helt før vi ser den, men den 25. James Bond-filmen kommer på kino på denne siden av sommeren. Med Daniel Craig i det som skal være hans siste film med 007-lisens, får vi endelig se resultatet av innspillingen som blant annet brakte verdens største «franchise»-filmserie til Norge.

Premiere 2. april

«United States Vs Billie Holiday»

Lee Daniels skapte samfunnskritiske suksesser som «Precious» og «The Butler», og tar her tak i den betente historien rundt det føderale amerikanske narkotikabyråets heksejakt på jazzlegenden Billie Holiday i etterkant av hennes antirasistiske sang «Strange Fruit». Byråets første direktør Harry Anslinger hadde hørt rykter om heroinbruk, og lot den svarte agenten Jimmi Fletcher infiltrere miljøet og innlede et forhold til Holiday.

Premiere 9. april

«Black Widow»

Nok en tittel rammet av koronautsettelser. «Black Widow» skulle bli fjorårets store Marvel-film med Scarlett Johansson som den tidligere Sovjet-trente superspionen Natasha Romanoff. Denne lenge imøtesette historien lander tidsmessig i Marvel-universet like etter «Captain America: Civil War». Australske Cate Shortland regisserer og i andre roller finner vi Florence Pugh og Rachel Weisz.

Premiere 7. mai

«Top Gun Maverick»

Tom Cruise kommer til å utkjempe mer enn en kamp på kinolerretet i år, siden «Mission Impossible 7», med de mye omtalte scenene innspilt i Norge i 2020, har foreløpig premiere i november. Sikkert er det at også «Top Gun Maverick» blir luftig på flere vis. Godt over pilotenes pensjonsalder setter Tom Cruise seg igjen i førersetet i oppfølgeren til det som var hans store gjennombrudd, «Top Gun» (1986). Nå skal Pete «Maverick» Mitchell lære opp blant andre sønnen til kollegaen «Goose» Bradshaw som jagerpilot.

Premiere 9. juli

Respect

Historien om souldronningen Aretha Franklin fortelles her i en ny biografifilm regissert av Liesl Tommy, som stor bak Dolly Parton-filmen «Heartstrings». Jennifer Hudson spiller selveste Aretha Franklin.

Premiere 13. august

Renate Reinsve . Foto: Oslo Pictures/Pernille Sandberg

«Verdens verste menneske»

Joachim Triers avsluttende film i det som er blitt kalt «Oslo-trilogien» etterfølger «Reprise» og «Oslo, 31. august», denne gangen i med Renate Reinsve i hovedrollen som en 30 år gammel kvinne som strever med å finne ut av hva hun vil med livet. Andres Danielsen Lie og Herbert Nordrum er blant de øvrige skuespillerne.

Premiere 20. august

«Dune»

En av tidenes filmflopper får en ny sjanse. David Lynchs filmatisering av Frank Herberts science fiction-klassiker var en mildt sagt episk nedtur. Nå er det Denis Villeneuve («Blade Runner 2049», «Arrival») som tar for seg historien som utspiller seg blant de berømmelige sandormene på ørkenplaneten. Timothée Chalamet og Zendaya Coleman spiller hovedrollene.

Premiere 1. oktober

«West Side Story»

Premiere først jula 2021, men det trolig verdt å vente på Steven Spielberg nyinnspilling av musikalklassikeren «West Side Story», om de rivaliserende gjengene Sharks og Jets. Stjerneskuddet Ansel Elgort spiller Tony, mens den colombianske sangeren Rachel Zegler filmdebuterer som Maria.

Premiere 25. desember

Alle premieredatoene ifølge bransjenettstedet Filmweb. Med forbehold om utsettelser og endringer.