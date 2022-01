Dette så vi i romjula: Nedtur for «Lykkeland», jubeltall for «Mesternes mester»

I år som i fjor var NRKs «Mesternes mester» som trakk flest seere foran fjernsynet ved nyttår.

Premieren på tevlingen mellom gamle idrettsprofiler på første nyttårsdag hadde hele 1. 284.000 seere – inndelt i drøyt en million seere på NRK1 og 273.00 på nettspilleren NRK TV.

MESTERNES MESTER Det har ikke gått noe ut over seertallene at eks-alpinist Aksel Lund Svindal har tatt over programlederjobben etter Dag Erik Pedersen i «Mesternes mester». (Stian Foss/Nordisk Film TV/NRK)





En årlig TV-hit

Dette er en oppslutning som plasserer «Mesternes mester» helt i toppen av lista over årets mest sette programmer – der oppe med «Maskorama», hvis finale i desember i fjor (vi er i 2022 nå) hadde nær 1,25 millioner seere på TV og nett.

I en tid hvor lineær-TV-seingen preges av at stadig flere ser TV på nettspillere, er det få program unt å ha over en million seere i premieredøgnet. Nye seervaner – spesielt i hvordan vi ser TV-drama – kan ha gitt utslag i tallene for premieren på årets norske nyttårsdrama på NRK.





Dramaserien «Lykkeland 2» er årets første norske drama fra NRK. Serien handler oljeindustriens framvekst i Stavanger på 1970-tallet, og hva det får å si for blant andre paret Christian Nyman (Paal Herman Ims) og Toril Torstensen (Malene Wadel), og hennes sønn Marius (Ask Henrik Oftedal). (Ieva Jura/Maipo Film/NRK)

Nedtur i lykkeland

Søndagens premiere på den pandemiforsinkete sesong 2 av «Lykkeland» hadde lavere seertall enn det første sesong hadde ved premieren en høstkveld i 2018. Serien har fått svært gode kritikker ved premieren som ble fulgt av 486.000 på NRK1 søndag. I tillegg har førsteepisoden av serien om det norske oljeeventyret på 1970-tallet hatt 105.000 seere på nettspilleren NRK TV. Det gir et premieretall på 591.000 for «Lykkeland 2». Premieren på serien høsten 2018 hadde til sammenligning 694.00 lineær-TV-seere og 93.00 på NRK TV, til sammen 787.000 seere.

Ser mer på nettet

Oppslutningen for serien i nyttårshelga har fått NRK Analyse til å presisere at markedsandelen for premieren på sesong 2 var god, ettersom den ble sett av 53 prosent av alle som så på lineær-TV i samme sendetid, mot en andel på 37 prosent i 2018. I lys av hvordan seervaner har endret seg siden 2018- spesielt for dramaserier – kan seertallene for «Lykkeland 2» øke etter hvert som flere episoder slippes på NRK TV. I 2018 førte nettseingen til at premiereepisoden på denne serien nådde nær en million seere.

Populære musikermøter

Noe mer fornøyd kan nok TV 2 være med oppslutningen om «Hver gang vi møtes» i nyttårshelga.

Vinterens utgave av «Hver gang vi møtes» faller seerne i smak. Deltakerne i sesong 12 er Andreas «TIX» Haukeland, Anna Lotterud, Arif Salum, Jarle Norman Bernhoft-Sjødin, Maj Britt Andersen, Regina Tucker, Stig J. Haugen og Øystein Greni. (Vegard Breie/TV 2)

Helgas premiere på sesong 12 av underholdningsprogrammet hvor norske musikere møtes over bord og mikrofoner nådde 667.000 seere denne helga. Tallene viser en liten oppgang i forhold til forrige runde av programmet, som hadde 626.000 seere. Den positive trenden i seertall kommer til tross for at en halv million seere mangler TV 2s lineærkanaler som følge av striden med Telenor om kanaldistribusjon i kabelnettet.

Opptur for Askepott

Jula er jubelsesongen for NRKs programtilbud, med mange program som fast TV-tradisjon for mange. NRKs tabell for uke 51 og 52 viser at «Kvelden før kvelden» hadde 1,12 millioner seere før jula satte inn, pluss 2.000 på NRK TV. Dette er en liten nedgang sammenligna med 2020, da lille julaften-programmet hadde 1,24 millioner seere.

NRKs faste meny av program på julaften har holdt seg stabile de siste årene. I 2020 hadde «Donald Duck og vennene hans» 692.000 seere. I 2021 hadde Disney-kavalkaden 708.00 – inkludert 73.000 som har sett programmet på NRK TV. «Tre nøtter til Askepott» hadde 831.000, medregnet 60.000 på NRK TV.

Julaften 2021: «Tre nøtter til Askepott» var et veldig populært innslag blant de tradisjonsrike programmene NRK har sendt denne dagen siden 1970-tallet. (Filmexport/Filmexport)

Askepott hadde en markedsandel på hele 75 prosent denne julaftenformiddagen. Filmen fra 1973 hadde et betraktelig større publikum enn i 2020, da Askepott og prinsen ble fulgt av 708.000 på NRK1 og sett av 72.00 på NRKs nettspiller.

Kvelden før kvelden

Den samme trenden gjelder ikke for «Kvelden for kvelden», som ble sett av drøyt 1,11 millioner på lille julaften. Det er færre enn samme kveld i 2020, da programmet som er innledningen for til julehelga for mange hadde 1,24 millioner seere. Det året nådde seertallet toppen da grevinnen og hovmesteren var på skjermen – et rituelt innslag denne kvelden, sett av 1,8 millioner det året. For lille julaften som var for drøyt to uker siden var det ifølge kampanje.com 1,6 millioner som fulgte juletradisjonen med å se grevinnen og hovmesteren på NRK1.

