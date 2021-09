Dette er høstens britiske krimsuksess på NRK

«Vigil» er spenningskrim med en ny vri: mye av handlingen foregår på en atomubåt ute på tokt. Og med en politietterforsker i hovedrollen, som ikke nødvendigvis liker seg veldig godt innestengt i en farkost under havets overflate.

Fra «Line of Duty»-skaperne

Krimserien har fått knallkritikker i britiske aviser og omtales som noe av en genistrek. Premieren på BBC One for to uker siden hadde 10 millioner seere, ny årsrekord for en ny BBC-serie. NRK har sikret seg rettighetene til krimdramaet på rekordtid, og byr på premieren mens den fortsatt går på britisk fjernsyn.

At «Vigil» har fått stor interesse i britiske medier, skyldes ikke bare at den er BBCs første nye søndagsdrama i høst. Den har også vært gjenstand for stor oppmerksomhet, siden det er produksjonsteamet bak «Line of Duty» og «Bodyguard» som står bak den nye britiske krimsuksessen.

Politietterforsker Longacre tar seg av etterforskningen inne på land i «Vigil». Hun spilles av Rose Leslie, kjent fra «Game of Thrones» og «Downton Abbey». (BBC/NRK/BBC/NRK)

Klaustrofobisk

«Vigil» foregår på en av de britiske atomubåtene som er på konstant patrulje i internasjonalt farvann, og som ikke kan legge til havn selv om det skjer et mystisk dødsfall på et av toktene. Dermed må den skotske etterforskeren Amy bli med ut på tokt under havets overflate. At handlingen i perioder foregår på en ubåt er en original vri på en krimserie. Denne settingen bidrar til å tilføre klaustrofobisk stemning og gjør krimdramaet mer intenst, ifølge britiske kritikere, som har sett tre av de i alt seks episodene i serien.

Hovedrollen som DCI Amy Silva har Susanne Jones, kjent fra «Gentleman Jack» for HBO Nordic-abonnenter og «Doktor Foster» på NRK. Hennes etterforskerkollega Kirsten Longacre som gjør politiarbeidet inne på land, spilles av Rose Lesile, som bør være kjent for mange fra rollen som den tøffe krigeren Ygritte i noen sesonger av «Game of Thrones» og fra «Downton Abbey».

Unge Morse-stjernen i ny rolle

Shaun Evans, kjent for et norske krimfans som den unge inspektør Morse, har en av rollene i krimdramaet som kommer på NRK seinere i september. (BBC/NRK/BBC/NRK)

En annen store rolle har Shaun Evans, også kjent som den unge detektiv Morse. Og «Line of Duty»-fansen vil nok dra kjensel på Martin Compston, korrupsjonsjeger i den populære politiserien, her i rollen som ubåtoffiser som mistenker at det er foregår noe muffens om bord på HMS Vigil.

Martin Compston, kjent fra «Line of Duty» har rolle som ubåtoffiser i «Vigil». (BBC/NRK/BBC/NRK)

På kjempedypt vann

Etterforskeren Amy og skotsk politi må også håndtere motstand fra både marinen og fra britisk sikkerhetstjeneste, som ikke ønsker at det skapes uro om bord på en atomubåt. Det kan påvirke den skjøre maktbalansen mellom øst og vest som stadig foregår ute på havet, hvor ubåter utstyrt med kjernefysiske våpen nok til å «drepe alle» flere ganger holder et øye med hverandre.

Serien i seks episoder har premiere på NRK TV og NRK1 mandag 20. september. Da legges de tre første episodene ut på nettspilleren, før de tre siste episodene slippes mandagen etter. På NRK1 kommer serien i to og to episoder.

