– Turnérende norske artister har ingen utsikt til konsertinntekter i overskuelig framtid. Vi har medlemmer som har lagt opp månedslange turnéer som nå er avlyst. Det er klart de er fortvilet, sier Ivar Peersen, styreleder i artistforbundet GramArt.

– Dette er den tida på året der norske artister legger ut på turné, både i Norge og internasjonalt. Vi har fått en artistøkonomi der konsertvirksomhet for mange er den eneste sjansen til å gå i pluss på årsregnskapet. Når den muligheten blir borte, blir det vanskelig, sier Ivar Peersen.

– Et band som Wardruna fikk nettopp avlyst en arenakonsert i Tyskland, der alle de 6.000 billettene var utsolgt. Det er et stort inntektstap, og det er mye uklart rundt kompensasjon for avlyste utenlandskonserter.

Krever ikke tilbake

Det er allerede kommet noen sentrale initiativer for å lette den økonomiske situasjonen for artister og arrangører som er rammet av avlysninger.

Torsdag meldte kulturdepartementet at de ikke vil kreve tilbake utbetalte tilskudd til arrangementer som blir avlyst.

Kulturrådet har allerede meldt at de ikke vil kreve tilbakebetalt midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå er avlyst på grunn av koronakrisen. Også Oslo kommune opprettholder tilskudd gitt til arrangementer som nå er avlyst på grunn av koronakrisen.

Står sammen

GramArt har gått sammen med en rekke bransjeorganisasjoner om en felles innstilling til alle medlemmer om hvordan forholde seg kontraktsmessig til avlysninger og erstatning.

– Vi legger til side skillelinjer og står sammen med andre interesseorganisasjoner i denne vanskelige situasjonen, sier Peersen.

Artistene venter i likhet med resten av kulturlivet på krisetiltak fra regjeringen som offentliggjøres fredag.

– Det første de har kommet med er dekning av arbeidsgiveravgift. Artister er selvstendig næringsdrivende, så dette er lite relevant.

– Vi ønsker en bred, solidarisk og fornuftig tiltakspakke. Vi tenker ikke at honoraret for en headline-opptreden på en stor festival skal erstattes fullt ut. Men vi trenger å se en aksept av musikere som yrkesgruppe, som trenger økonomiske hjelpetiltak i en krise, sier Ivar Peersen.

Enslaved, her på Øyafestivalen 2015. Foto: NTB Scanpix

Med bandet sitt Enslaved gir han ut ny plate i mai, med planlagt turne til sommeren.

– Enslaved skal turnere i juli og august. Vi får se hvor verden er kommet da, konstaterer Ivar Peersen.