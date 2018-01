Spent på ny kulturminister

Kultur

– Vi trenger en ny kulturminister nå. Og vi håper det blir Trine Skei Grande, sier Mariann Schjeide, leder for Norsk bibliotekforening.

Søndag la Høyre, Frp og Venstre fram sin plattform for regjeringssamarbeid. Flere kilder inkludert NTB har fått bekreftet at de tre partilederne vil presentere ny regjering etter statsrådsmøte i dag.

Både VG og TV 2 har meldt at Venstres partileder Trine Skei Grande tar over som kulturminister for Linda Hofstad Helleland (H).

Sentrale kunstnerorganisasjoner reagerer positivt på nyheten om at Grande kan være aktuell som kulturminister.

– Trine Skei Grande er opptatt av bibliotekene og klarer å sette bibliotekene inn i en større politisk sammenheng, mener Schjeide i Norsk bibliotekforening.

– Trine Skei Grande har gått ut og fremhevet flere saker som er viktige for Den norske Forfatterforeningen: Opprettholde fastpris for bøker og fjerne moms på e-bøker, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening.

Ifølge Adresseavisen vil Helleland fortsette i regjeringen, men ikke som kulturminister.

– Jeg kommer ikke til å savne Linda Hofstad Helleland. Jeg har ikke opplevd at hun har vært en minister for kunsten. Vi må holde på at noe skal være kunst. Alt skal ikke være underholdning, eller kulturnæring, sier Heidi Marie Kriznik.

–Fra en ny kulturminister håper vi på mindre bruk av konsulenter og mer dialog med kunstnerne. Det tok lang tid før Helleland ville lytte til kunstnerfeltet, mener Kriznik.

Stipend

– Regjeringsplattformen nevner at regjeringen vil ha gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere. Det er andre takter enn tidligere, sier Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere og representant for Kunstnernettverket, som omfatter 20 kunstnerorganisasjoner med nærmere 20.000 medlemmer til sammen.

– Bare under tvang har denne regjeringen gjort noe for å bedre kunstnerøkonomien. De siste kulturbudsjettene har ikke lagt opp til bedring av kunstnerøkonomien, økningen i kunstnerstipendene har kommet etter krav fra Venstre og KrF, som har vært tydelige i opposisjon, mener Tørdal.

Kunstnernettverket har vært svært kritisk til kulturminister Hellelands omlegging av Statens Kunstnerstipend, der et statlig utvalg nå formelt skal oppnevne medlemmer i stipendkomiteene, istedenfor kunstnerorganisasjonene som i dag.

– Blir det ny kulturminister fra Venstre gir det en åpning for å diskutere oppnevningsretten på ny. I budsjettforliket før jul tilføyde Venstre en merknad om at de var sterkt kritiske til at det foreslås endringer i gjeldende ordning for oppnevning til stipendkomiteene, understreker Hilde Tørdal.

– Rett før jul ble det varslet en ny kunstnermelding. Det er naturlig å bruke kunstnermeldingen til å gå i dybden i forskriften for statens kunstnerstipend. Vi håper en ny kulturminister ikke vil røre oppnevningsretten før kunstnermeldingen er behandlet. Ordningen som nå er foreslått har store prinsipielle problemer som en kulturminister bør undersøke grundig. Det er ikke nok å bare debattere i avisene, understreker Tørdal.

– Vi håper en kulturminister fra Venstre vil ta en ny runde på oppnevningsretten for kunstnerorganisasjonene til utvalget for Statens Kunstnerstipend, samtykker Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen.

Arbeidsuhell

Før jul var Produsentforeningen Virkes leder Torbjørn Urfjell med på å demonstrere foran Stortinget mot kuttet i overføringene til Filmfondet etter budsjettforliket. Urfjell og mange andre i norsk filmbransje reagerte sterkt på at Trine Skei Grande kalte kuttet «et arbeidsuhell».

– Blir det Trine Skei Grande som kulturminister, er hun i en bedre posisjon til å unngå arbeidsuhell, sier Urfjell nå.

– Får man en partileder inn som kulturminister, kan det tyde på at kulturfeltet blir mer prioritert enn i dag. Det kan man i alle fall håpe på. Uansett hvem som blir kulturminister trenger vi en kulturminister som har større gjennomslag i regjeringen enn dagens kulturminister, sier Urfjell.

– Men for oss betyr det mindre hvem som er kulturminister, politikken som føres er det viktigste. Den nye regjeringsplattformen varsler ikke noen radikal omlegging og skaper ikke forventninger om økte bevilgninger til kulturfeltet, mener Urfjell.

– Vi ønsker oss en kulturminister som klarer å løfte mediepolitikken inn i kjernen av regjeringsarbeidet, og som skjønner hvor viktig det er med mediemangfold, sier Randi S. Øgrey, direktør i Mediebedriftenes Landsforbund.

Venstre ved pressesjef Jan Christian Kolstø ønsket i går ikke å kommentere hvorvidt Trine Skei Grande er aktuell som ny kulturminister.