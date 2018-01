Regjeringen har lagt fram Jeløya-plattformen

Innenriks

– Dette er Jeløya-plattformen, sa Solberg, og holdt opp den 84 siders lange regjeringsplattformen Høyre, Frp og Venstre nå har blitt enige om.

Høyre-lederen skrøt av sine to kolleger for å ha funnet sammen for å danne en blågrønn regjering for de neste fire årene.

– Vi har hatt gode diskusjoner med høy temperatur de to siste ukene. Vi har spilt hverandre gode og funnet sammen. Dette har vært politikk på sitt beste, sa Solberg.

Venstre og høyre

Frp-leder Siv Jensen sto til høyre for Solberg og Venstre-leder Trine Skei Grande til venstre, ikke uventet.

– Vårt felles mål er å skape muligheter til alle, men det er en del utfordringer for å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor har vi listet opp seks utfordringer for å være verdens beste land å bo i, sa statsministeren.

Hun listet opp de seks utfordringene, som blant annet inneholdt at man må sikre gode velferdsordninger og redusere fattigdom.

Seks hovedpunkter fra innledningen:

Regjeringen vil løse de store utfordringene Norge står overfor gjennom disse hovedpunktene:

1. Omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.

2. Oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at vi tar vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen.

3. Skape et inkluderende arbeidsliv. Den teknologiske utviklingen skaper store muligheter for hjemflagging av arbeidsplasser, myndiggjøring av folk og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse.

4. Sikre gode velferdsordninger. Det er gledelig at flere lever lenger, men bærekraften i velferdsordningene avhenger av at flere er yrkesaktive lenger.

5. Redusere fattigdom. For mange rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape seg sitt eget, gode liv.

6. Gjennomføre et integreringsløft. Den internasjonale migrasjonen er svært lite forutsigbar, og vi må ha en høy beredskap for raske skiftninger. Vi må lykkes bedre med integreringen i arbeidslivet. Det er helt sentralt både for den enkelte og for bærekraften i våre velferdsordninger. (NTB)