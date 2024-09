Byrådet kutter i støtten til Oslo Nye Teater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er behov for omstilling. Teateret har fått en stor andel av kulturbudsjettet, men har ikke klart å holde seg innen det høye tilskuddet, sier kulturbyråd Anita Leirvik North (H) til Aftenposten.

Byråden vil ha endring i teaterets drift og at det skal tilby noe annet enn byens øvrige scener. Særlig vil hun at det skal satse på barn og unge.

Ifølge Avisa Oslo vil byrådet også legge ned teaterets hovedscene i Rosenkrantz' gate 10 og Centralteatret i Akersgata 38, som drives av Oslo Nye Teater. Da er det kun trikkestallen på Torshov som står igjen.

Administrerende direktør Jan Beckmann er opprørt over kuttet.

– Vi har spesifikt spurt byråd og byrådsavdeling om vi skulle planlegge 2025 som normalt. Det har vi fått bekreftet. Vi har inngått forpliktende kontrakter med kunstnere og eksterne aktører, sier Beckmann til Aftenposten.

Kulturbyråden hevder på sin side at hun ikke har forskuttert budsjettet for 2025 for de virksomhetene som er tilknyttet hennes avdeling, heller ikke Oslo Nye Teater.

