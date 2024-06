Oslo Nye Teater: – Uaktuelt å kvitte seg med noen av scenene

– Klart jeg er glad for at vi får de 30 millionene, unngår den akutte krisa, og kan kjøre fullt på til høsten. Vi er også glade for at vi er invitert til dialog med eieren. Vi registrerer at lavere tilskudd ligger som et premiss. Men akkurat nå må vi brette ermene og bevise hvilket viktig og bra prosjekt vi har, sier Runar Hodne, teatersjef for Oslo Nye Teater.

Byråd for kultur- og næring, Anita Leirvik North, la 30 millioner på bordet til Oslo Nye Teater torsdag, men kom også med en sak til Oslo bystyre om at med støtte i Hammersborg-erklæringen, så ønsker Byrådet å omfordele ressurser fordi de mener Oslo Nye Teater tar for stor plass på kulturbudsjettet.

Oslo Nye Teater: – Vi leverer

I saken står det blant annet at tilskuddet til Oslo Nye Teater utgjør en stor andel av kommunens samlede avsetning til kunst og kulturfeltet, og at dersom teatret i årene fremover innvilges et mindre tilskudd enn i 2024, vil det frigjøre midler.

– Jeg mener det er feil. Det er helt motsatt, sier Hodne.

– Vi tar plass, men vi tar mye mindre plass på budsjettet nå enn vi gjorde for ti år siden. Kulturbudsjettet er doblet, og vårt tilskudd har så vidt økt. Kulturbudsjettet samlet med Munch, Deichman og Kulturskolen, er kjempestort. Og når det gjelder Hammersborg-erklæringen som snakker om høyt nivå og mangfold, så leverer jo vi. Jeg skjønner ikke hvilke andre som skal levere mer volum enn akkurat det vi gjør her.

Hodne mener det egentlig et argument for å sikre Oslo Nye Teater videre drift, snarere enn å omfordele i budsjettet.

– Det som ligger til grunn i det skrivet er lavere tilskudd til oss. Den viktigste oppgaven for oss nå er å fortsette å vise Byrådet i samarbeid med dem at vi er den beste garantisten for å oppnå de målene.

I overkant av 1000 mennesker møtte opp 31. mai utenfor Oslo Nye Teater for å bokstavelig talt slå ring om teateret. (Kari Kristensen)

– Men noe må jo skje. Er det scenene eller de ansatte dere prioriterer å redde?

– Det henger jo sammen. Det som er viktig for meg er at aktivitetsnivået, antall ansatte, vår evne til å være institusjonsteater i norsk målestokk i dag, det innebærer at det ikke er noe alternativ å droppe noen scener.

Uaktuelt å kutte i antall scener

På antall scener vil ikke teatersjefen gi seg. Det er helt uaktuelt. Verken Trikkestallen på Torshov eller Centralteatret.

– Trikkestallen er et lite teater i teatret, isåfall måtte det vært en mye større strukturell endring. Og samspillet mellom Centralteatret og Hovedscenen er en veldig viktig premiss for driften av Oslo Nye Teater. Vi er ikke Oslo Nye Teater mer, om vi gir fra oss Centralteatret. Så for meg er det helt uaktuelt å kvitte seg med noen av scenene.

Styret i Oslo Nye Teater er invitert til møte om å utvikle driftsmodeller basert på lavere tilskudd.

– Det er bra. Det er en dialog, og det støtter vi. Men, som kunstnerisk leder, så er det ikke aktuelt å diskutere nedleggelser av scener. Jeg er ansatt for å ha det kunstneriske ansvaret ved Oslo Nye Teater, og det kommer jeg også til å forsvare. De antyder at vi skal bli tydeligere, men det kan jeg ikke forstå. Vi er veldig tydelige.

Oslo Nye Teater, demonstrasjon 31. mai 2024 Det var en fredelig demonstrasjon på morgenen 31. mai, da 1.000 mennesker stilte opp og slo ring rundt Oslo Nye Teater. (Kari Kristensen)

– Har dere vurdert hjelp utenfra, eller å leie ut deler av lokalene, eventuelt private investorer?

– Det står jo eksplisitt i dokumentet fra Byråden om at vi ikke skal ligne på de private teatrene. Utleie og co-produksjon har vi holdt på med hele tida.

Han mener samtidig at det er en hårfin grense.

– Når er det vi utvanner vårt eget mandat? Jeg mener vi balanserer veldig fint på det nå. Og vi har vist hvordan vi kan driftes økonomisk bærekraftig framover. Så jeg er veldig spent på hva lavere tilskudd betyr i praksis.

– Nå har også Salt, diverse festivaler andre små aktører kapret en del av markedet. Er det noe Oslo Nye Teater kan gjøre for å gjøre seg like relevant?

– Vi har allerede samarbeid med andre aktører som jobber på Salt og andre steder. Om man ser på besøkstallene våre, så er de jo ikke dårlige. Per i dag handler det om at de ulike teatrene definerer sin egen art. Det er plass til mange – Oslo er kjempestort, og folk liker kultur. Vår oppgave er å være foretrukket. At vi lager noe som folk liker. Jeg ser ikke på de andre aktørene som noe trussel for oss.

Kutt i produksjon

Endringer i billettprisene er heller ikke aktuelt for Hodne.

– Vi har differerte priser. Hvis teatret klarer å være billigere enn kino for folk under 30 år, så er det fint. Musikalene er dyrere, men det er fortsatt halv pris av hva Folketeatret har. Det er jo det vi kan gjøre fordi vi er offentlig finansiert.

Han mener Oslo Nye Teater kan lage et tilbud til dem som ikke har råd til å gå på de private teatrene.

– Fordelen med å bruke penger på oss er at vi kan gi folk et rimeligere teatertilbud. Vi har prøvd å være sympatiske overfor de som ikke har penger. Men så skal jo de som har penger, få betale også. Derfor er differensiering viktig for oss, sier Hodne.

Nå er det kutt i produksjonskostnader som gjelder. Og å lage konsepter som er billigere å produsere, slik at de fortsatt kan holde billettprisene nede. For enkelte forestillinger, tror Hodne det vil være avgjørende. Neste år vil flere av forestillingene foregå i samme rom.

– Vi gikk på en skikkelig smell i 2023, og det har gjort at vi allerede fra i år har produsert rimeligere konsepter, og derfor går vi ikke på den smellen igjen.

Færre årsverk

– Hva med ansatte? Forsvinner noen årsverk?

– Det blir redusert bemanning ved naturlig avgang, og endring i drift. Så det blir færre årsverk, uten at vi sier opp noen.

– Reduserer dere i stillingsprosenter?

– Nei. Vi erstatter bare ikke stillinger som utgår, samt at vi endrer i drift.

– Vi er glade for at Oslo kommune skal være med i prosessen. Men jeg er sterk motstander av idéen om lavere tilskudd. Det kommer til å få alvorlige konsekvenser for driften. Vi har tenkt å bevise hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvorfor vi fortjener den støtta vi får, avslutter Runar Hodne.