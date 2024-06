Har ikke krevd at Oslo Nye Teater skal bli lønnsomt

«Det er naivt å tro at teater skal være lønnsomt», skrev Sigrid Bonde Tusvik i Dagsavisen 21. juni.

Jeg vet ikke hvem som har sagt at Oslo Nye skal være lønnsomt, men jeg tror hun forsøkte å tillegge meg og byrådet den posisjonen.

Som eier har vi ikke krevd at Oslo Nye Teater skal bli lønnsomt. Teateret vil i år totalt få over 120 millioner i tilskudd fra Oslo som kommunen ikke forventer å få annen avkastning av enn et kulturtilbud til innbyggerne.

Vi må likevel forvente økonomistyring. De ansatte fortjener forutsigbarhet og innbyggerne fortjener god forvaltning av vår felles investering. Oslo Nye Teater har over år hatt god økonomi, men å bruke opp hele egenkapitalen, og etterpå be eier om 30 ekstra millioner, viser at det er svært sårbart. Da må vi som ansvarlige eiere være trygge på at den langsiktige planen ikke fører oss tilbake til samme situasjon rundt neste sving.

Kultur- og næringsbyråd Anita North (H). (Sturlason AS Polyfoto/Foto: Sturlason)

Når teateret igjen er i økonomisk krise, trekker det også opp diskusjonen om teater er et kommunalt ansvar. Jeg mener det kan være det, men også at det ikke er et offentlig ansvar å selv drive kultur som kunne vært lønnsomt i et marked, eller som konkurrerer direkte med et eksisterende marked. Offentlig støttet kultur skal og bør ha en ekstra dimensjon utover det kommersielle.

Oslo Nye får i dag, litt avhengig av hvordan man regner, mellom én fjerdedel, eller én tredjedel av det totale kulturtilskuddet.

Byrådet har skrevet i vår plattform at kulturtilskuddet skal økes. Krisen hos Oslo Nye reiser også debatten om hvor stor andel av kulturtilskuddene skal gå til én teater-institusjon. Oslo Nye får i dag, litt avhengig av hvordan man regner, mellom én fjerdedel, eller én tredjedel av det totale kulturtilskuddet.

Spørsmålet er på hvilket nivå offentlig finansiering blir en konservator av én måte å formidle drama på - Er det når en aktør får boltre seg på fire scener og får størstedelen av kulturtilskuddet, er det da andre verdifulle perspektiver som ikke slipper til?

Bonde Tusvik nevner en rekke stemmer, formål og annet som hun gjerne vil at teateret skal fylles av. Hun vil vide ut, uten at hun nødvendigvis forklarer hvorfor hun mener at nettopp teateret skal slippe til alle dem hun nevner som eksempel.

Som kulturbyråd er det ikke min oppgave å bestemme innholdet i teateret, men når styret skal se på samfunnsoppdraget og mandatet, så vil hverken EM-sendinger, eller noe annet som ikke kan betegnes som teater være akseptabelt.

Tilskudd til flere kultur-formål og perspektiver kan derimot spre makt, og gi nettopp det mangfoldet Bonde Tusvik etterlyser opplevelsen av «å bli slått i bakken» som hun skriver, eller katarsis som det heter i teaterverden.