Billie Eilish til Norge i 2025

Den Oscar-vinnende musikkstjernen skal ut på verdensturné i kjølvannet av tredjeplaten «Hit Me Hard and Soft», som slippes 17. mai.

26. april er datoen for Billie Eilish sin norgeskonsert, som ifølge Live Nation vil foregå på Telenor Arena utenfor Oslo. Forhåndssalget til medlemmer av Live Nation starter 2. mai, mens det vanlige billettsalget er i gang fra 3. mai, ifølge Ticketmaster.

Hun begynner turneen på hjemmebane i USA i september, før kursen settes mot Australia i februar neste år og Europa i mars. Eilish gjør dobbeltkonserter i Stockholm og København før og etter konserten i Oslo, kommer det fram i et innlegg på hennes profil på Instagram.

«Hit Me Hard and Soft» beskrives av plateselskapet Universal Music som «en mangfoldig og sammenhengende samling av sanger» og beregnet på en lytteopplevelse et helt album til ende.

Broren Finneas O'Connel er som vanlig samarbeidspartner når Billie Eilish lager musikk. Han har også produsert det nye albumet.

