Rolling Stones straks i gang med USA-turné

For få dager siden varmet den 80 år gamle frontfiguren Mick Jagger opp med en tur på Nasa-anlegget Johnson Space Center i Houston. Konserten på NRG Stadium blir den første av totalt 18 i USA (og én i Vancouver i Canada) som Rolling Stones skal spille fram til 17. juli.

Det britiske musikkmagasinet NME varmet opp på en annen måte – med et intervju med Stones' originalbassist Bill Wyman. Han forlot bandet i 1993 etter over 30 år.

Det vil si, han hadde kunngjort at han la bassen på hylla allerede i 1991. Det tok imidlertid ikke resten av bandet alvorlig. Det var først to år senere, da de skulle ut på turné igjen, at de innså at han ikke hadde tenkt å være med.

– Jeg hadde fått nok. Det var halve livet mitt, og jeg tenkte på at jeg hadde andre ting jeg ville gjøre. Jeg ville drive med arkeologi, skrive bøker, stille ut bilder, spille cricket, sier han.

Wyman pleide å lese om oldtidens kulturer mens bandet var på turné. Han avslører også at han er en hengiven frimerkesamler, og også samler på romerske mynter.

Siden har han av og til gjort gjesteopptredener for Rolling Stones, som i dag består av Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood. De slapp nylig albumet «Hackney Diamonds», der Wyman spiller bass på ett spor.

