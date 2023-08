Popstjernen Lizzo avviser anklager om trakassering

Søksmålet mot den amerikanske artisten ble anlagt i en domstol i Los Angeles tirsdag. «Truth Hurts»-stjernen beskyldes for seksuell, rasistisk og religiøs trakassering i årene mellom 2021 og 2023.

Danserne hevder også at Lizzo utsatte dem for et fiendtlig arbeidsmiljø. I søksmålet hevder de blant annet at sangeren presset dem til å ta på en nakendanser under et live sex-show i Amsterdam. Lizzo anklages også for å ha gitt uttrykk for at en av danserne måtte gå ned i vekt.

Superstjernen selv benekter anklagene. I et innlegg på Instagram torsdag skriver Lizzo at hun ikke vil bli sett på som et offer i saken, men at hun heller ikke er skurken hun blir fremstilt som.

– Disse dagene har vært forferdelig vanskelige og overveldende skuffende, skriver Lizzo.

– Noen ganger må jeg ta vanskelige avgjørelser, men det er aldri min intensjon å få noen til å føle seg ukomfortabel, eller at de ikke er verdsatt som en viktig del av laget, skriver hun.

Lizzo, som egentlig heter Melissa Viviane Jefferson, slo for alvor gjennom i 2019 med albumet Cuz I Love You, med hitlåter som «Juice», «Good as Hell» og «Boys». Hun har over 24 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify.

