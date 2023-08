Saksøker artisten Lizzo for seksuell trakassering

Tre av popartisten Lizzos turnédansere saksøker sangeren for flere tilfeller av seksuell, rasistisk og religiøs trakassering mellom 2021 og 2023. Det melder den britiske avisen The Guardian.

Ifølge søksmålet skal Lizzo ha presset en av dem til å ta på en naken utøver på en klubb i Amsterdams Red Light District og utsatt flere dansere for en «uutholdelig» 12-timers audition uten toalettpauser etter å ha beskyldt dem for å drikke alkohol før forestillinger.

Lizzo, hvis egentlige navn er Melissa Viviane Jefferson, er kjent som «kroppspositivist», men skal også ha kritisert en av dansernes vektøkning.

– Den forbløffende måten Lizzo og hennes management behandlet danserne sine på ser ut til å stride mot alt Lizzo står for offentlig, samtidig som hun privat skjemmer ut danserne sine og nedverdiger dem på måter som ikke bare er ulovlige, men også demoraliserende, sier dansernes advokat Ron Zambrano til Forbes.

Lizzo åpnet sin europaturné i Oslo Spektrum tidligere i år, og fikk terningkast seks av Dagsavisens anmelder. (Mode Steinkjer)

Danserne støttes av tidligere samarbeidspartnere

I søksmålet hevdes det videre at Lizzos dansekaptein, Shirlene Quigley, skal ha presset sin kristne tro på de andre danserne og rakket ned på dem som hadde sex før ekteskapet, skriver The Guardian. Samtidig skal hun ha simulert oralsex, delt seksuelle fantasier og åpent diskutert en av dansernes jomfrudom i intervjuer og på sosiale medier.

Filmskaper Sophia Nahli Allison har uttalt seg om anklagene på Instagram. I 2019 var hun tilknyttet artisten som regissør av en dokumentarfilm om henne, men sier hun trakk seg fra prosjektet etter bare to uker fordi hun mente seg dårlig behandlet av en angivelig arrogant, selvopptatt og uvennlig Lizzo.

– Magefølelsen min ba meg løpe så fort jeg kunne, og jeg er så takknemlig for at jeg stolte på den, skriver hun.

Suksessrik karriere

Lizzo, som opprinnelig er en klassisk skolert fløytist, er kjent for sin eklektiske stil som blander rap, R & og pop. Tidligere i år vant singelen «About Damn Time» Grammy for årets innspilling og ble også nominert til årets poplåt under American Music Awards.

Hun slo først gjennom i 2016 med sin første EP, Coconut Oil, etter to tidligere studioalbum i 2013 og 2015. «Truth Hurts» fra albumet Juice vant en Grammy for beste pop-soloopptreden i 2020 og ble nominert til både årets låt og årets innspilling.

I sommer har Lizzo vært aktuell på det stjernespekkede soundtracket til Barbie-filmen, med den nyskrevne sangen Pink.

– Lizzos tekster er så morsomme og tilfører et ekstra lag med komikk som jeg syntes var ganske genialt, har skuespiller og produsent Margot Robbie tidligere sagt til Rolling Stone Magazine.

Lizzo åpner den populære Barbiefilmen med sangen «Pink». (Warner Bros)

