Du kan fortsatt kalle ham for Nilsen

– Hvorfor er det aldri vi som holder mikrofonen i samtalen om oss? Hvorfor er det alltid andre som prater om Groruddalen? Det lurte jeg veldig på i 2013. Kongstanken bak «En Gang Romsåsgutt Alltid Romsåsgutt» er å fortelle egne historier på egne premisser, sier Don Martin til Dagsavisen.

Don Martin og Nilsenbanden fotografert i 2013. (Batte Zetterlund Madlove)

Ti år har gått siden han debuterte som soloartist med «En Gang Romsåsgutt...».

– Hver eneste av de hundrevis av gangene det var snakk om Oslo Øst generelt og Groruddalen spesielt, var det noen andre som prata. Om problemer, oftest, sett utenfra. Jeg var så lei, sier Don Martin.

[ Kaizers har vært borte i ti år. Nå er de tilbake. Er det noe bra? (+) ]

Oslolåta «Nilsen»

Frustrasjonen ble til «En Gang Romsåsgutt...», plata som ikke minst inneholder låta «Nilsen». I «Nilsen» hører du de legendariske linjene «Jeg er så Oslo du kan kalle meg for Nilsen / Rudolf, Lillebjørn, Joachim – velg hvilken» og «Av alle storbyer i verden er nok Oslo minst»

Det er ei låt som for lengst er del av hovedstadens kanoniserte sanger, sammen med bidrag fra nettopp Rudolf Nilsen, Lillebjørn Nilsen og Joachim «Jokke» Nielsen.

– «Nilsen» er spesiell. Ikke bare fordi den gjorde mye for meg. Hele albumet gjorde at jeg fortsatt er artist. Men jeg putta veldig mye av meg sjæl inn i den låta. Av min virkelighet. Da betyr det noe at folk bryr seg, og tar imot, sier Don Martin.

[ – Når du begår en så grov synd som homofili, betyr ditt liv ingenting for dem... (+) ]

Snart nytt album

Før solodebuten hadde Don Martin vært 15 år i gruppa Gatas Parlament, og turnert hele Norge opp og ned mange ganger med dem. For «En Gang Romsåsgutt...» fikk han Spellemannpris og masse kritikerros.

Siden har det blitt flere album, og teaterforestillingene «Blokk til blokk», «Linje 5» sammen med Zeshan Shakar og «Isbilen» for barn.

I 2023 kommer det dessuten nytt album, som Don Martin har laga sammen med Boss Castro og Fela.

Don Martin og blokka hans. (Michael Angeles)

– Jeg er oppvokst med at rap kommer fra Groruddalen. Men akkurat da «En Gang Romsåsgutt...» kom, hadde det gått noen år uten at noen fra Groruddalen kom noen vei eller fikk den oppmerksomheten jeg syns de fortjente. Så det var den andre tingen jeg ville gjøre med plata. Altså være med å løfte fram andre, sier han.

Det ble blant annet Tommy Tees debut på norsk – det er han som rapper refrenger på «Nilsen».

Jubileumsforestillinger

Nå skal tiårsjubileet for «En Gang Romsåsgutt...» feires, med to forestillinger på Det Andre Teatret.

– Jeg kunne jo lagd en jubileumskonsert, men jeg hadde lyst å gjøre noe annet. Noe mer ordentlig. Ta med folk inn i tankene og historiene som ligger bak, sier Don Martin.

Den viktigste forskjellen er ikke at folk har slutta å snakke dritt om Østkanten og Groruddalen, men at Østkanten og Groruddalen har begynt å snakke tilbake. — Don Martin, artist

«En Gang Romsåsgutt Alltid Romsåsgutt» har premiere 18. oktober, og spilles også 21. oktober.

– Jeg har samarbeida mye med regissørene Hedda Sandvig og Cici Henriksen før, på «Blokk til Blokk» og andre prosjekter. Så jeg spurte dem «er vi ikke idioter nå om vi ikke lager noe ordentlig utav tiårsjubileet?» De var enige, haha!

– Det blir ikke helt en konsert. Ikke teater heller. Noe et sted imellom. Vi er ikke ferdige ennå. Men vi skal inn i linjene og tankene på den plata, før og rundt og etter den kom. Særlig «Nilsen», som er hovedverket plata er mest kjent for.

Snakker tilbake nå

Oslo anno 2023 er både lik og ikke lik Oslo anno 2013, mener artisten.

– Jeg skal ikke ta æren for det, men det har skjedd mye på de ti åra siden albumet kom. Jeg er del av det som for noen år siden ble kalt groruddalsbølga. Det er flere stemmer derfra som snakker for oss og representerer virkeligheten nå.

Å late som en ting er kun én ting, er bare tull. — Don Martin, artist

– Den viktigste forskjellen er ikke at folk har slutta å snakke dritt om Østkanten og Groruddalen, men at Østkanten og Groruddalen har begynt å snakke tilbake. Det er jævla viktig.

– Østkanten og Groruddalen er den suverent største delen av Oslo, som er den største byen i Norge. Det er ikke bare én ting! Groruddalen består av så mange virkeligheter. Å presentere den som en ting, er fordummende. Det er alltid sånn. Å late som en ting er kun én ting, er bare tull. Virkeligheten består av jævla mange ting. Alltid, sier Don Martin.