Sigrid, støv og enhjørninger - slik var årets Roskilde

Flaggene er i bevegelse. De har kommet ut av campene, bæres rundt av sterke armer, viftes med store bevegelser på konsert, brukes til å finne hverandre igjen i kaoset foran scenen, gis til en kompis når det blir for tungt.

Lyden av vandrende føtter på hardtrampet jord blander seg med lyden av knaset fra bokser som tråkkes i stykker, hele tiden små knas. På bakken er det ølbokser overalt, og med jevne mellomrom treffer jeg mennesker med gigantiske plastsekker fulle av pant. De tråler seg mellom tilskuerne på konsertene, plukker opp bokser og glass i en innøvd rytme. Men alle når de ikke å plukke. Etter konserten er bakken dekket.

En konsert er over, en annen begynner snart. Mellom det skal tusenvis av føtter bevege seg, fra scene til scene, til bar, til matkø, til en pause i gresset, som fortsatt er grønt, på en torsdag i slutten av juni. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Støvscenen

Dette er støvscenen, Arena. Det er den nest største scenen på Roskilde, etter Orange. Den er dekket av en gigantisk hvit teltduk, med påler på alle sider, og stramme tau som holder alt på plass. På bakken er det støv, og på en solfylt dag, som denne, virvles støvet opp under hver eneste konsert. Ute steker sola, under teltet er det deilig skyggefullt. Og det er der folk har samla seg. Langs gjerdet inn mot scenen sitter folk tett i tett på bakken.

Folk har vært her lenge nok nå til å ikke la seg notere av støvet som omgir dem, og som snart blir sittende igjen på bukser, gensere, sko, når det blir tettere med folk, og de reiser seg opp, for å være klare når Sigrid går på scenen. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Sigrid sprader inn på scenen, og jubelen går i taket.

Sigrid på Arena på Roskilde festivalen 2022 (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Arena er full, og foran scenen danses det. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

The Whitest Boy Alive, med norske Erlend Øye i spissen tar over arena et par timer etter Sigrid. Det er kø til piten og guttene på første rad har skrevet Øye med tusj over hele seg. Erlend Øye selv ser på publikum og oss fotografene og alle med så mye kjærlighet at det er vanskelig ikke bare å smile tilbake.

Konserten nærmer seg slutten, og Erlend setter seg rolig ned mens han spiller videre. Så får han bandet, og publikum til å gjøre det samme. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Så tømmes Arena nok en gang, og publikum vandrer i alle retninger.

De klassiske blå festivaldoene er ikke lenger å se på festivalplassen. Nå er de erstattet av hvite containere med små vasker og speil utenfor. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Sola går ned og på Orange går Dua Lipa på scenen. De siste etternølerne løper inn i pitchen, mens køen av de som fortsatt venter på tur strekker seg langt oppover gressletta.

På vei inn i pitchen sjekker en av de frivillige vaktene bånd, og får en high five i farta. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Dua Lipa på Orange. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Glitter og Freedom

Det er blitt fredag og det regner. Det starter og stopper og starter igjen, og folk går med regnjakker, ponchoer, oppklippa søppelsekker. Ved badene vokser køen til de varme dusjene seg lenger og lenger. En varm dusj må du betale litt for. De kalde kan du få gratis.

Også når det er regn og kaldt er det noen som foretrekker en kalddusj. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Tvers over campingområdet og på høyre side av Badesøen. Under to hvite partyteltet finner jeg, akkurat i det det begynner å regne, den norske gjengen som kaller seg Glitter og Freedom. De møttes på Roskilde i 2015, ble litt tilfeldig en gjeng, og har holdt sammen siden. Nye fjes kommer stadig til, og i år teller de en gjeng på 23 stykker, alle fra Norge utenom en danske og en fra Brasil.

Lang partyteltet henger vimpler i paljettstoff og små prideflagg, og medlemmene i campen har flekker av glitter på både klær og ansikt. Midt under teltet står en stor kasse full av isbiter og øl, og i en kanne er dagens Dunk med Pinadø Collada.

– VI lager en ny hver dag, de andre dagene henger der borte, forteller den ene.

Dagens dunk er en Pinadø Collada, og nå er den akkurat tom, så en av campens medlemmer blanner en ny runde. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Regnet hamrer mot partyteltet, mens vi diskuterer dagens konserter, hvem som skal hvor og hva som kan rekkes. Ølbowling, en av de aller mest populære aktivitetene på Roskilde. Alle har forskjellige regler, men noe er felles. Campingstoler, en ball av et eller annet slag, og en god del øl.

Her er en av reglene at du ikke får gjøre noe som helst uten å spørre dommerne om tillatelse, på tulledansk. Dommerne er særdeles viktige i ølbowling. De avgjør hvem som skal drikke, hvem som får poeng, og til tider hva som egentlig er reglene.

Det skal siktes nøye, om man skal greie å treffe ølboksen mellom naboens to stoler, uten å treffe noen andre bokser på veien. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Tarjei x sikter seg inn og kaster ballen. OG treffer ølen på motsatt side. Den engelsktalende deltakeren fra nabocampen, som allerede har måttet helle nedpå en god del ølbonger, sukker, men smiler tappert, og plukker opp bongen. Så setter de i gang.

Seremonier er viktig, og skal følges til punkt og prikke, når det skal spilles ølbowling på Roskilde. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

– Livet er ikke det verste man har, og om litt er kaffen klar, synger alle campmedlemmene, på tulledansk, så klart.

Bilde. Så settes en storslagen melodi på anlegget, som avsluttes med at den gigantiske cymbalen, med Glitter og Freedom påskrevet sparkes i, så den som sparker får vondt i tåa, og cymbalen klinger stort. Så skal bongen tømmes.

Engelskmannen i nabocampen har ikke trent så mye på ølbowling som gjengen i Glitter og Freedom har, og må stadig ta en ny runde med øl. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Til tross for regn stiller publikum mannsterke foran Orange når Fatoumata Diawara feat. Yael Naim byr opp til dans. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Kings of Convenience

Klokka er et sted mellom 14 og 15, og tusen av oss har kommet oss opp av klamme soveposer og ut av glovarme telt, og trasket i samlet flokk opp mot festivalområdet. Og nå står vi her under teltduken på Arena, i den deilige skyggen, og lytter til Kings of Convenience som akkurat gikk på scenen.

Klokka er rett over 14 og under teltduken står tusenvis av trøtte fjes tett i tett og lytter til Kings of Convenience. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Det er tett i tett med folk under teltduken, og i køen til piten er det fremdeles mange.

Haim spiller på Orange og på gresset, som hovedsakelig er hardtrampa jord nå, har folk satt seg ned for å lytte. (Mode Steinkjer)

Jeg ligger i det slitne gresset utenfor Arena, på festivalens aller siste dag. Gresset er helt gult her nå, og en eim av urin når oss, fra veggen som bare er et par meter unna. Men vi er slitne, og lukta når oss bare når vinden blåser en vei.

Folk tråkker varsomt forbi, passer på at ingen blir tråkket på. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

St. Vincent

– Nu skal vi spille den første sangen vi lagde sammen, sier Erlend Øye.

Publikum jubler og klapper.

– Nei vent, jeg mener den andre sangen.

Publikum jubler litt til.

På scenen avslutter Kings of Convenience med I Rather Dance with you, og forbi meg danser en som nettopp lå i gresset ved siden av meg, men nå danseløper inn i teltet. Og en fyr i fotballshort og mønstret skjorte danser forbi med en milkshake mens kompisen kommer dansende etter med en is. Så kommer en ranglende med tre øl, og reddes så vidt av en som kommer i motsatt retning før han rekker gå inn i en teltstang. Og de som sitter i køen til piten på neste konsert danser, mens de sitter, og vi som ligger i gresset danser litt vi og.

En matpause i sola før en siste kveld med konserter. Roskilde satser stort på bærekraft i år, og har stilt mange krav til produsentene av mat på området. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Vi går mot St Vincent som straks starter på Orange scene, og midt blant oss går en enhjørning. Og er det en dag du møter enhjørninger, er det på festivalens siste dag. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Fluktstoler under trærne er og en måte man kan nyte siste dagen på Roskilde. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Vi går mot Orange og St. Vincent i stekende solskinn. Og så går vi til Haim i deilig kveldssol. Og i kveld skal vi kanskje gå til The Strokes akkurat i det sola forsvinner helt bak trærne, før aller siste konsert på Orange i år.

En siste tur over broa, og til festivalplassen, før sola går ned og Roskilde om et par timer er over for i år. (Mode Steinkjer)

Utenfor hovedinngangen er hver eneste parkering tatt opp, og langs gjerdene er syklene stablet i høyden. I dag startet etappe 2 i Tour De France fra Roskilde og alt av kollektivtilbud sto stille, men også de andre dagene har sykkelparkeringa vært full fra morgen til langt ut i natten. (Mode Steinkjer)

Så skal vi plukke med oss bagasjen der vi har lagt den, noen skal kanskje ut på teltplassen og sove en natt til, den teltplassen som nå begynner å bli tommere og tommere for telt. Andre skal ta toget inn til København en gang rundt 03, sitte i et taust eller bråkete fellesskap på vei bort. Bort fra det deilige fellesskapet på Roskilde. Det er alltid trist, men det er og fint å vite at det kommer tilbake neste år. Og året etter der.