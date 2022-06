Pussy Riot til Norge: – Dette er damer som ikke er redd for å bli fengslet

– Jeg ble utrolig begeistra over hvor bra det var musikalsk og hvor sterkt det var med det bakteppet vi lever i nå den russiske invasjonen av Ukraina. Jeg tenkte at dette burde vi absolutt få til Oslo World i år, når temaet vårt er bevegelse.

Det sier festivalsjef for Oslo World, Alexandra Archetti Stølen, om det russiske feministiske og aktivistiske punkrock-bandet Pussy Riot. Stølen kan bekrefte overfor Dagsavisen at de fikk det til, og at Pussy Riot kommer til Oslo World 5. november.

Alexandra Archetti Stølen. Sjef for festivalen Oslo World (Mimsy Moller)

Praten på bakrommet

Det var tilfeldighetene som skulle føre bandet til Oslo i høst. Stølen var på en festival i Slovenia i begynnelsen av mai i år og fikk vite at det russiske aktivistbandet skulle spille på et okkupert hus i det hun kaller et blitz-aktig område. Hun kjente godt til bandet fra før, i 2012 ble medlemmet «Yozh» invitert for å snakke under Oslo World, og siden har de aktiv fulgt med på bandet.

– De har drevet med denne typen politisk aktivisme i mange år, og vi har fulgt de siden de var i Oslo i 2012, men de har gjort litt forskjellige forestillinger, som vi ikke har følt at passer helt til vårt program. Men da jeg så dem i mai var det en veldig bra produksjon, god musikalsk prestasjon og veldig sterk fremførelse, sier Stølen til Dagsavisen.

Egentlig var programmet for Oslo World ganske ferdig, men på kort tid fikk de snudd seg rundt og møtt managementet til Pussy Riot. Etter flere timer på bakrommet la de inn et bud uken etter.

Flere arrestert

Det er i år ti år siden Pussy Riot uten forvarsel stormet inn i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva og protesterte mot Putin-regimet og støtten det fikk fra den russisk-ortodokse kirken. Bandet hadde allerede gjennomført en rekke lignende opptredener, men denne gangen tok det fyr, og tre av bandets medlemmer ble arrestert. Det gjorde Pussy Riot til en av de synligste motstanderne til regimet i Russland over hele verden.

Den siste tiden har det vært offentlig diskutert om det russiske kunstnere skal slippes til i Norge, og i Russland er det kjent at flere stemmer blir tiet og at borgerne må være forsiktige med hva de sier.

– Men så kommer disse damene og er så drøye, råe og smarte. Det traff oss veldig da vi så dem i Slovenia, det var en stor positiv overraskelse å se dem live og kunne se dem for seg i Oslo, sier Stølen.

I særklasse

Oslo World er skeptiske til boikott av russiske meningsbærere, noe Stølen beskriver som en skummel tendens. Da de skulle booke Pussy Riot til festivalen, snakket hun med ukrainske festivalsjefer i forkant.

– Pussy Riot står i en særklasse. De representerer mange stemmer, har en sterk posisjon og er beskytta ved å være såpass profilerte som de er og ha massiv støtte internasjonalt, som gjør at de kan si omtrent hva som helst.

– Maria, frontfiguren i bandet, er en av dem som ble fengslet i 2012. Hun har blitt fratatt passet sitt, og reiser nå rundt i Europa uten pass. De vil ikke at hun skal reise ut av landet, så hun har kommet seg ut av Russland ulovlig, og kommer hun tilbake, blir hun fengslet med en gang. Dette er damer som ikke er redd for å bli fengsla, men de bor ikke i Russland nå, sier hun.

Rundt 25-30 kvinner har vært med i Pussy Riots opptredener, alle under pseudonym og ofte med strikkede balaklaver (Oliver Bodmer / Müncher Merkur )

Visuelle konserter

Rundt 25-30 kvinner har vært med i Pussy Riots opptredener, alle under pseudonym og med strikkede balaklaver. Fremdeles er det Putins regime og konsekvensene av det som er kjernen i prosjektet deres, og i etterdønningene av Russland invasjon av Ukraina har de donert deler av konsertinntektene deres, både gjennom salg av merchandise og billetter, til inntekt for barnesykehus i Kyiv.

Konsertene deres er også en form for visuell forestilling, der en video av samtidsrussere, opptøyer, opprør og slagord mot regime vises i bakgrunnen. Pussy Riots endrer det visuelle etter det som skjer og tar tak i samtiden, men på et tidspunkt i opptreden Stølen så i Slovenia, hyllet de aktivister som er fengslet med bilder av dem.

– Det var veldig sterkt. Man kan bli redd for at det blir for mye, for banalt og tydelig og dermed litt feil. Men jeg synes det var satt sammen på en utrolig bra måte, og det bikket ikke over til å bli for ironisk eller for regimekritisk. Det politiske budskapet var balansert, og musikken sto i sentrum og bar forestillingen med de visuelle effekten som bygget under musikken på en smart og sterk måte, sier Stølen.

– Disse damene er så drøye, råe og smarte, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen. (Oliver Bodmer / Müncher Merkur )

Ekstra relevant

Stølen tror alle kan ha godt av å se en Pussy Riot-forestilling, som hun mener gir en viktig stemme i vår tid, som er ekstra relevant nå, etter Russlands krigføring i Ukraina, til tross for bandets ti år med opptredener.

– Jeg håper folk kommer og ser, blir berørt og får et annet og kanskje større perspektiv.

Hun tror ikke noen kommer til å reagere på at Oslo World inviterer russiske kunstnere til festivalscenen.

– De er regimekritiske og har vært det siden lenge før krigen brøt ut. Med tanke på Russlands krigføring i Ukraina, tror jeg ikke folk anser det som problematisk at de kommer til oss, sier hun.

