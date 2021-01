Verdenskjent death metal-gitarist døde

Ifølge den finske avisen Hufudstadsbladet.er det Alexi Laihos manager som kommer med opplysningene. Den verdenskjente gitaristen og vokalisten skal ha hatt helseproblemer gjennom flere år, men noen konkret dødsårsak er ikke kjent. Han døde sist uke i sitt hjem i Helsingfors.

Laiho har flere ganger blitt trukket fram som en av verdens fremste gitarister gjennom kåringer i internasjonale tidskrifter som Total Guitar og Guitar World, og sto også bak megakonserten 100 Guitars From Hel i Helsingfors i 2015. i 2003 etablerte den japanske gitarfabrikanten ESP et samarbeid med den finske gitaristen, og resultatet er blitt en rekke ulike Alexi Laiho Signature-modeller.

Innlagt i Oslo

Sammen med trommeslager Jaska Raatikainen grunnla Laiho death metal-bandet Children of Bodom i 1993, med navn hentet fra innsjøen Bodom i Esbo der tre ungdommer ble knivdrept på 1960-tallet. De utga en rekke kritikerroste album i årene som fulgte, og turnerte metalscener og festivaler verden over, blant annet i Norge. De har også spilt på blant annet Infernofestivalen.

Bandet fikk også internasjonal oppmerksomhet da Laiho ble innlagt på sykehus i Oslo med kraftig mageinfeksjon i forbindelse med en konsert de skulle spilt på Rockefeller i juli i 2012. Han lå innlagt i nær to uker og flere av turnédatoene ble innstilt.

Nytt band

Children of Bodom ga ut sitt siste album «Hexed» i 2019, da de også spilte sin siste konsert. I mai 2020 annonserte Laiho at han hadde grunnlagt et nytt band, Bodom After Midnight, oppkalt etter en låt på «Follow the Reaper»-albumet fra 2000. En rekke nye låter innspilt med dette bandet er nå ventet å bli utgitt nå etter hans død.

Selv om Children of Bodom spilte sin siste offisielle konsert i 2019, var bandet oppført på Infernofestivalens sider for festivalen 2021. Den siste tiden skal det ha pågått en rettslig strid om bruken av bandnavnet mellom Laiho og enkelte av bandets tidligere medlemmer.