Fem år siden David Bowie døde – hylles med «Lazarus»-strømming

En hel verden vil minnes David Bowie, markere bursdagen og sørge over at det har gått fem år siden han døde. Og det er teaterprodusenten Robert Fox som sammen med King’s Cross Theatre i London hedrer David Bowies minne gjennom å strømme musikalen Bowie selv skrev sammen med Edna Walsh. Den hadde urpremiere i New York i 2015, og har siden blitt satt opp på en rekke scener verden over. Blant annet bød Det Norske Teatret på det som ble en kritikerrost versjon for to år siden.

Da var det Joachim Rafaelsen som spilte i hovedrollen som den utenomjordiske og udødelige Thomas Newton, inspirert av «The Man Who Fell To Earth», en roman av Walter Tevis som også var grunnlag for filmen fra 1976 der David Bowie selv spilte hovedrollen. «Lazarus» er en løs fortsettelse av historien i filmen regissert av Nicolas Roeg.

74-årsdag

Når musikalen nå strømmes fra det som ville vært Bowies 74-årsdag fredag 8. januar, til og med dødsdagen 10. januar, er det med utgangspunkt i den filmatiserte London-oppsetningen fra 2016 der flere av skuespillerne fra New York-premieren sto på scenen. Stykkets produsent Robert Fox har selv uttalt til The Guardian at oppsetningen ikke ble filmet med tanke på kringkasting, men at produksjonen som ble gjort med sju-åtte kameraer viste seg å være så kraftfull at den fortjente noe mer enn bare arkivering. De bestemte seg for å vente til en passende anledning. Nå sier Fox at «med bølgen av strømming som følge pandeminedstengningen – noe David Bowie ville støttet og vært interessert i – føles det som et riktig tidspunkt å vise den på».

I London-utgaven gjentar Michael C Hall, som inntil «Lazarus» var mest kjent fra TV-seriene «Six Feet Under» og «Dexter», rollen fra Broadway. Sophia Anne Caruso er også blant skuespillerne som ble med over fra New York, i rollen som Girl.

«Lazarus»-strømmingen skjer over plattformen Dice.fm, hvor også tidspunkter og billetter ligger tilgjengelig. Musikalen vil ikke ligge i opptak etter at de enkelte forestillingene er avviklet, og må derfor ses innenfor den oppgitte tidstabellen.

Michael C. Hall som Thomas Newton og Sophia Anne Caruso som Girl på scenen i London i 2016. Foto: AFP/NTB

Bowies helg

Denne helgen vil på alle vis stå i David Bowies tegn. «Lazarus»-strømmingen er bare en av flere hendelser som markerer artisten, skuespilleren, kunstneren og ikonet som verden sent vil glemme. Fra offisielt hold kommer to hittil uutgitte låter ut som singler, også i et begrenset fysisk format.

Det dreier seg om en versjon av John Lennons «Mother», innspilt i 1998 i anledning et hyllestalbum som aldri ble noe av. Også den andre singelen er en coverversjon, av Bob Dylans «Tryin’ To get To Heaven» fra hans 1997-album «Time Out Of Mind», innspilt av David Bowie året etter.

I tillegg går trolig den lenge annonserte konserten «A Bowie Celebration: Just for One Day» av stabelen digitalt fredag 8. januar, etter at koronapandemien satte en stopper for de opprinnelige planene om en hel turné. En rekke artister med Trent Reznor fra Nine Inch Nails og Smashing Pumpkins-vokalist Billy Corgan i spissen skal framføre Bowies sanger. Blant de mange artistene som har varslet sin deltakelse er også Ian Hunter, Duran Duran, Macy Gray, Boy George, Alan Lambert og «Lazarus»-stjernen Michael C. Hall.

En av de største

Da han døde 10. januar 2016 var det som en av vår tids aller største kunstnere, med en spennvidde som gjorde han unik, mesterlig og gåtefull. Ingen andre har som David Bowie satt sitt preg på populærkulturen og bygget bruer til andre kunstformer, fra design og mote til litteratur, billedkunst, film og teater. Med Berlin-trilogien «Low», «Heroes» og «Lodger» gjorde han ikke minst rocken til en kunstform i seg selv. Men før det hadde han med sine iscenesettelser tidlig på 1970-tallet som Ziggy Stardust og Thin White Duke lekt med kjønnsroller og seksualitet på banebrytende vis.

Da han mange år senere, mot slutten av livet og etter et knippe album som regnes blant hans mer middelmådige, returnerte med to av sine sterkeste utgivelser noensinne og med musikalen «Lazarus». Selv om hans mest legendariske plateutgivelser, sanger og karakterer da lå tiår tilbake i tid, skjenket han gjennom disse verden en ny arv på slutten av en femti år lang karriere: Albumene «The Next Day (2013) og «Blackstar», det siste utgitt bare to dager før han døde, og altså «Lazarus». Igjen satte han søkelyset mot utenforskap og identitetssøken, elementer som løp som en rød tråd gjennom hele kunstnerskapet.

David Bowie i dokumentaren om hans fem siste år på HBO. Foto: HBO

Flere klassikere

Musikalen som strømmes i opptak fra King’s Cross Theatre handler om Newton. Han har strandet på jorden og sitter gin-forfylla i en forsoffen leilighet på Manhattan der han hjemsøkes av gamle mareritt og drømmer. Newton er på mange vis Bowies alter ego, og sangene er dels skrevet spesielt for musikalen, andre er Bowie-klassikere av mer eller mindre obskur karakter. Blant de mest kjente er «The Man Who Sold The World», «All The Young Dudes» og «Changes», samt flere sanger fra album som «Low» og «The Next Day». I sammenhengen framfører Michael C. Hall blant annet tittelkuttet samt «Where Are We Now» fra «The Next Day».

Et av høydepunktene når det gjelder klassiske Bowie-sanger i stykket er «Life on Mars», som blir sunget av Girl, mens den forrykte seriemorderen Valentine, i London spilt av Michael Esper, agerer kraftfullt til «Sound And Vision».