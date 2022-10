Denne ettåringen har hatt 1,4 millioner innom

– Fantastiske tall! Med et så stort besøk, antar vi at vi er Nordens mest besøkte museum, sier Munchmuseets direktør, Tone Hansen.

Hun har vært museumsdirektør i to uker, siden starten av oktober.

Munch er vår bass, vår tone, vår grunntone. — Museumsdirektør Tone Hansen

Lørdag 22. oktober er det nøyaktig ett år siden Munchmuseet, som fortsatt kalles «det nye», åpnet i Bjørvika. På det året har 1,4 millioner mennesker, inkludert 210.000 barn og unge under 25 år, besøkt museet.

– Vi er veldig klar over at vi er en destinasjon. Folk kommer for å oppleve huset, arkitekturen, det de finner rundt oss. Men ingenting av dette hadde fantes uten Edvard Munch. Munch er vår bass, vår tone, vår grunntone. Han er viktigst for å opprettholde interessen, lokalt og internasjonalt, sier Hansen.

Museumsdirektøren er særlig glad for at 210.000 barn, ungdom og unge voksne under 25 år har besøkt Munchmuseet gjennom året det har vært åpent.

– Vi har lykkes med noe spesielt når så mange unge er innom. Om disse barna føler seg velkommen og føler at vi byr på noe relevant, og i neste omgang tar med seg foreldrene sine, har vi kommet veldig langt, sier hun.

I gjennomsnitt 76 skoleklasser besøker museet hver måned gjennom skoleåret. Det inkluderer også besøk gjennom Den kulturelle skolesekken. Museet har egne utstillinger og verksteder spesielt for barn. Dessuten Munch Ung, et gratistilbud der 14-19-åringer selv er med og bestemmer over programmet.

Permanent plass

Den aller største forskjellen på det gamle Munchmuseet på Tøyen, og det nye i Bjørvika, er størrelsen. Mye mer av Munchs kunst henger framme nå, på fast eller flyttbar plass. Likevel er det rom også for andre tidsavgrensede utstillinger. Det er også omvisninger, samtaler, konserter og forestillinger gjennom hele uka, hele året – tilpasset ulike aldersgrupper og interessefelt.

– Med det nye museet kan vi sette Munchs tidsalder i perspektiv, og vår tidsalder i perspektiv. Jeg kan vanskelig tenke meg at folk blir mette på Munch. Det er så utrolig mange måter å vise fram kunsten på, sier museumsdirektøren.

Turistmål lenge

Det vil dessuten ta sin tid før «alle» har sett selve bygget og området.

– Munchmuseet vil fortsette å være en destinasjon i lang tid framover. Vi jobber målrettet mot verden. Skal vi få turistene til å komme til Norge og komme til oss i Munchmuseet, må vi vise dem hva vi kan tilby tidlig, idet de planlegger turen og hvor de vil dra. De undersøkelsene vi har gjort, viser at de utenlandske turistene som har besøkt oss, er veldig fornøyde. De setter særlig pris på at det er så mye forskjellig å se og oppleve hos oss, sier Munchmuseets ferske direktør, Tone Hansen.

