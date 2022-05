Aftenposten: Tone Hansen blir ny direktør for Munchmuseet

Avisen melder å få nyheten bekreftet fra sentrale kilder torsdag formiddag.

Hansen vant fram mot ti andre søkere i kampen om direktørstillingen. Blant dem var Kurator og leder for utstillingsprogram ved Munchmuseet, Lars Toft Eriksen, kunstnerisk direktør Trude Gomnæs Ugelstad ved Sørlandets Kunstmuseum og kunsthistoriker Ina Johannessen Dibley.

Nåværende direktør Henrichsen blir sittende som direktør fram til ut september i år. I løpet av sine tolv år i stillingen har han blant annet flyttet museet fra Tøyen til det nye gigantbygget i Bjørvika.

Han har ifølge Aftenposten også rukket å iverksette en omfattende omorganisering like før han går av, noe som har utløst bekymring fra rundt 90 ansatte. Direktøren forsvarte prosessen han har satt i gang, og pekte på at organisasjonen har gått fra å være et lite museum på Tøyen med tre skiftende utstillinger og 200.000 besøkende til et vesentlig større museum med et bredt tilbud til publikum.

Ifølge Dagsavisen har over 600.000 besøkt museet i løpet av de første seks månedene etter flyttingen.

– Samfunnet rundt oss er også i stor endring som påvirker museet. Det er derfor helt nødvendig å tilpasse organisasjonen, sa Henrichsen til Aftenposten.

