Komiker Stephen Lynch til Norge

Stephen Lynch tar med seg sin nyeste turné «The My Old Heart Tour» til Norge, melder arrangøren i en pressemelding.

Amerikaneren Lynch er komiker, musiker og tidligere Tony-nominert Broadway-skuespiller.

«Uavhengig om Stephen Lynch synger en ode til «queer tattoos», forteller sin potensielle elskede om alle de tingene han ikke vil gjøre for henne («he ain’t fighting no lion») eller klager over sin nye veganske livsstil («Tofurkey? Tof**k yourself – I want some meat»), vil Stephen Lynch alltid betrakte seg som en musiker fanget i en komikers kropp», heter det i pressemeldingen.

Viser

– Det er nesten 10 år siden Broadway-stjernen Stephen Lynch tok turen til Norge med sin kombinasjon av stand-up og visesang så dette gleder vi oss stort til! Stephen Lynch har provosert, forundret og underholdt for fulle hus verden rundt og endelig er det Norge sin tur igjen, sier Sindre Pernell Nordby fra arrangøren A Comic Soul.

Torsdag 7. juni vil han opptre på Folketeateret i Oslo. Billetter er i salg 16. februar.