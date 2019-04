Iversen ny redakssjonsjef i Agenda

Snart fem måneder har gått siden Morgenbladets redaksjonssjef Ivar A. Iversen sluttet på dagen. Etter det har han hatt et engasjement i Amnesty International Norge, der han skriver et politisk program mot netthets. Over sommeren tar han fatt på ny jobb i Agenda Magasin, der han blir redaksjonssjef.

– Å begynne i Agenda er som å komme hjem, sier Iversen, som tidligere har jobbet 12 år i Dagsavisen, der han i tur og orden var utenriksjournalist, utenriksredaktør, debattredaktør og redaksjonssjef.

– Jeg tilhører ikke noe politisk parti, men jeg er godt plassert på venstresiden. Sånn sett trivdes jeg med å skrive og kommentere i Dagsavisen. Da jeg sluttet der for fem og et halvt år siden, var det litt som å flytte hjemmefra, sier han.

Gleder seg

I Agenda Magasin skal han jobbe sammen med ansvarlig redaktør Stian Bromark og redaktør Halvor Finess Tretvoll (begge tidligere kolleger av Iversen i Dagsavisen), samt journalist Madeleine Schultz og kommentator Axel Fjeldavli.

Nå gleder Iversen seg til å skrive mer og «melde seg på i samfunnsdebatten igjen», men han skal altså også inn som en tredje redaktør i Agenda. Så hvor mange redaktører trenger egentlig et nettmagasin med to faste medarbeidere i redaksjonen, kunne man jo spørre?

– Agenda Magasin er jo frilansbasert og har mange ulike bidragsytere. Og jeg blir ikke redaktør, men redaksjonssjef, påpeker Iversen.

– Vi tre har ulike titler, i alle fall! Jeg blir redaksjonssjef og skal ha det daglige ansvaret for magasindriften. De to andre skal også jobbe en god del med bokutgivelser og forlagsdelen av bedriften, Res Publica, sier Iversen.

– Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til jounalistikken igjen. Skriving og research, det er jo det som er gøy! slår han fast.

Gikk på dagen

Ivar A. Iversen sluttet i Dagsavisen høsten 2013 for å begynne i Morgenbladet. I fem år var han redaksjonssjef der. Han var var også konstituert ansvarlig redaktør der en periode. Det vakte stor oppsikt da det i november i fjor ble kjent at han sluttet på dagen. Både Dagens Næringsliv, Klassekampen og Journalisten skrev om hans avgang og påståtte samarbeidsproblemer med redaktør Anna B. Jenssen. Journalistene i Morgenbladet tok hans avgang tungt, og skrev en støtteerklæring til ham som ble levert redaktøren og styrelederen i avisen.

– Det var uenigheter om ledelsesfilosofi og veien videre. Da ble vi enige om at det var best å gå hver vår vei, sier Iversen til Dagsavisen om konflikten med redaktør Anna B. Jenssen.