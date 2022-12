Rød løper-øyeblikkene vi husker best fra 2022

Kim Kardashian utførte det perfekte PR-stuntet i mai, da hun ankom den årlige gallaen til Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute i New York iført kjolen som Monroe bar da hun sang bursdagssangen for president Kennedy i 1962. Kjolen, som ble spesialdesignet til filmikonet ble utlånt av fra Ripley’s museum og at Kardashian uttalte at hun hadde råslanket seg for å komme inn i kjolen gjorde ikke saken bedre. I ettertid er hun også blitt beskyldt for å ha ødelagt kjolen av historikerne og konservatorene som vokter Monroe-arven. Men kanskje aller verst ble hun beskyldt for å ødelegge det som var Monroes store øyeblikk ved i det hele tatt å iføre seg kjolen. Men andre ord: en kjoleskandale.

YE Entertainment Photos 2022 Kim Kardashian i den glitrende vintagekjolen som har tilhørt Marilyn Monroe. (Evan Agostini/AP)

Et høydepunkt derimot, var Jada Pinkett Smiths grønne kreasjon som hun bar ved Oscar-utdelingen. Kjolen som hadde stram korsett-jakke med høy hals og et gedigent skjøt med slep ble designet av Glen Martens for Jean Paul Gaultier. Dessverre kom den litt i skyggen av Jada Pinkett Smiths ektemanns skandaløse opptreden, men vil likevel bli stående som en av de mest slående antrekkene fra 2022.

94th Academy Awards - Red Carpet Den grønne kjolen til Jada Pinkett Smith fikk nesten like mye oppmerksomhet som ektemannen Will Smiths temperament. (John Locher/AP)

Viste magen

Victoria’s Secret-modellen Adriana Lima stjal showet med bar gravidmage under filmfestivalen i Cannes. Modellen som kom sammen med Marko Jaric hadde valgt en sort kjole med åpning på midten for magen, kjolen var designet av Balmains Olivier Rousteing og er et godt eksempel på at du kan være både glamorøs, stivpyntet og komfortabel samtidig.

France Cannes 2022 Top Gun: Maverick Red Carpet Marko Jaric og Adriana Lima på rød løper i Cannes. (Joel C Ryan/AP)

[ Dette mener han er 2022s største politiske skandale ]

Herremarkering

2022 var også herrenes år. Den franske skuespilleren Chalamet vakte oppsikt i knallrød dress med halterneck-topp under filmfestivalen i Venezia, der han var for å promotere filmen Bones and All. Antrekket var signert den franske designeren Haider Ackermann.

Italy Venice Film Festival 2022 Bones and All Red Carpet En stilsikker Timothee Chalamet med rød dress og bar rygg. (Joel C Ryan/AP)

Rapper Lil Nas X i svarte fjær sendte tankene mer til karneval i Rio og Las Vegas showgirls enn couture. Men antrekket fra Harris Reed – svarte skinnbukser med fjær og matchende hodeplagg – som han bar under MTV Video Awards vakte uansett oppsikt og satt definitivt Lil Nas X solid på motekartet som en uredd moteløve.

YE Entertainment Photos 2022 Lil Nas X vakte oppsikt i sorte fjær under under MTV Video Music Awards i august. (Evan Agostini/AP)

[ Vivienne Westwood er død. Hun ble 81 år ]

Elvis har inspirert mange generasjoner av menn når det gjelder klær. Og hva velger en regissør som Baz Luhrmann når han skal reklamere for en film som handler om nettopp Elvis? Det svarte beltet med gullpynt stikker seg tydelig fram kombinert med Luhrmanns helsvarte antrekk, men vi tipper at for Elvis selv ville det være litt i minimalistiske slaget. dette er jo ingen ting o forholde til klørne som ble elsket av kongen selv.

France Cannes 2022 Elvis Red Carpet Regissør Baz Luhrmann med Elvis-inspirert belte under filmfestivalen i Cannes i mai. (Daniel Cole/AP)

Utradisjonelle

Taylor Russel valgte en spanskinspirert Schiaparelli-look, designet av motehusets sjefdesigner Daniel Roseberry da hun deltok under promoteringen av filmen Bones and All i London i oktober. Det meget spesielle haute couture-antrekket som består av et langt, stramtsittende korsett med spiler, drapert skjørt og bredskuldret jakke er håndsydd og ble båret av Russell under BFI Filmfestivalen i London.

Den kanadiske skuespilleren Taylor Russell på rød løper i London i oktober. (ISABEL INFANTES/AFP)

Norske Renate Reinsve, stjernen fra «Verdens verste menneske» strålte på den røde løperen under Met-gallaen i New York i mai, iført et antrekk fra Louis Vuitton. Reinsve deltok også på Oscar-utdelingen tidligere på året og da falt også valget på Louis Vuitton, den gangen en kjole. Men på The Met stilte hun i en glitrende topp med broderier og krystaller til svarte trange skinnbukser og skyhøye hæler, et rocka antrekk som skilte seg godt ut blant alle ballkjolene.

[ Podkast: Ekte vestkantfolk tar ikke av seg på beina ]

2022 MET Gala - The Mark Hotel Departures Renate Reinsve på Met-galaen i mai, iført bukser og glitrende topp fra Louis Vuitton. (Charles Sykes/AP)

[ Hanekammen er tilbake i motebildet ]

Ingen tvil om at Barbie-rosa var motefarge nummer en i 2022. Ett av de mest vågale antrekkene fra 2022 ble båret av modellen Kristen McMenamy. Den blonde modellen hadde valgt et sjokkrosa antrekk fra Valentino med matchende platåsko og ditto øyevipper som skilte seg godt up på den røde løperen under utdelingen av årets Fashion Awards 2022 i London.

Fashion Awards 2022 in London Modell Kristen McMenamy poserer for fotografende under Fashion Awards 2022 i London. (HENRY NICHOLLS/Reuters)

Det er lenge siden stjerner valgte å kjøre safe på den røde løperen. Emma Corrins kjole fra JW Anderson som hun bar under årets BFI Film Festival kan i beste fall sees som et eksperiment med både farge, materialer og fasong. Den grønnskimrende kjolen var formet som en stor boble med knyting over venstre skulder og et stort, oransje gullfiskprint på fronten. JW Anderson er blant de mange designerne som ryktes å bli hyret inn hos Louis Vuitton.

Britain LFF My Policeman Premiere Emma Corrin i gullfiskbollekjole under London Film Festival i oktober. (Scott Garfitt/AP)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen