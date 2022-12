Dette mener Audun Lysbakken er 2022s største politiske skandale

– Den største politiske skandalen i Norge i 2022 har vært at så mye oppmerksomhet har vært rettet mot klagesangen fra enkelte rike mennesker og næringer, som klager over at skatten er for høy, sier Lysbakken til NTB.

Målet hans for 2023 er å snu debatten.

– Dette må settes i rett perspektiv. De rikeste i Norge har fryktelig lite å klage over. Det trengs mer omfordeling, noe matkøene og fattigdommen viser, sier han.

– En brutal realitet

2022 var året da Lysbakken ga beskjed om at han snart gir seg som SV-leder etter ti år i vervet. Men for den avtroppende lederen var året spesielt også på andre vis.

– I løpet av dette året har vi lært at Forskjells-Norge er en mye mer brutal realitet enn mange har trodd. Når landet rammes av prisstigning, får vi virkelig avslørt hvor hullete sikkerhetsnettet fra velferdsstaten har blitt, sier Lysbakken.

Han refser et stortingsflertall som han mener i årevis har «insistert på» at stønader og trygd skal være veldig lave.

– Disse nivåene ikke er til å leve av for mange. Det har skapt en dramatisk situasjon, med matkøer og fattigdom, som vi ikke kan være bekjent av i Norge.

Mener rike overdøvet fattige

Når den avtroppende SV-lederen skal oppsummere året som gikk, peker han på at interessekampene i samfunnet skjerpes i vanskeligere tider. Han mener det blir tydeligere at politikk handler om fordeling av makt og penger.

– Vi ser nå at deler av overklassen, deler av næringslivet, er villig til å gå langt for å beskytte egne inntekter eller privilegier. Enten det handler om å sette voldsomme krefter i sving for å bekjempe grunnrenteskatt, eller rett og slett å ta med seg pengene sine og flytte til Sveits, sier Lysbakken.

Han beklager seg over oppmerksomheten de har fått.

– Lenge var det sånn at klagingen fra dem som har aller mest i det norske samfunnet, fikk overdøve den voldsomt vanskelige situasjonen som mange med lite er i, sier han.

Tommel opp til regjeringen

Som regjeringens budsjettpartner har SV et ansvar for politikken som føres. Lysbakken mener at budsjettavtalen de fikk i havn med Ap og Sp for neste år, er god, men at den bare er en begynnelse. Han mener de har presset regjeringen flere steg i riktig retning.

– Det er bra at regjeringen har vist vilje til å øke skattene for de rikeste og for de mektigste næringene. Det får de tommel opp for fra oss, sier han. Men nå er SV-lederen redd for at lobbyister skal klare å snu trenden. – Jeg er veldig opptatt av at denne protestkampanjen fra den økonomiske eliten, fra NHO og fra lakselobbyistene, ikke skal gjøre at regjeringen ikke tør å gå videre på den veien i årene som kommer. Vår oppgave er å presse på fra den andre siden, sier han.

Vil ikke peke på Bergstø eller Kaski

I årene som kommer, er det noen andre enn Lysbakken som skal lede arbeidet med denne og andre SV-oppgaver. Profilene Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski er allerede i gang med kampen om ledervervet.

Lysbakken vil ikke peke på én av dem. Han frykter det vil kunne ødelegge prosessen og mener det er mest ryddig å la være. Dessuten skal han jo fortsette på Stortinget og jobbe sammen med den nye partilederen.

– Det kunne blitt vanskelig hvis den jeg pekte på, ikke ble valgt, for eksempel. Det er ryddigst og best at jeg ikke peker på noen, både for den som skal ta over, og for partiet, sier han.

