Vivienne Westwood var opprørsdronningen. Nå er hun død

– Vivienne Westwood døde i dag, fredelig og omringet av sin familie, i London, skriver motehuset hun grunnla på Twitter.

– Verden trenger slike som Vivienne for å endre den til det bedre, heter det videre. Dødsårsaken er ikke kjent.

Westwood gjorde seg kjent på 1970-tallet med mote med innslag av punk og new age, og gjennom karrieren kledde hun opp noen av de største navnene innen mote. Kolleksjonene hennes har også blitt vist fram på museer over hele verden, melder NTB.

Obit Vivienne Westwood Westwood var britenes mest opprørske moteskaper og aktivist. (Luca Bruno/AP)

Westwood har også satt spor etter seg her hjemme. En av de norske moteskaperne som har jobbet for henne er Fam Irvoll. Og den som kanskje best kan sammenlignes med Westwoods evige aktivisme og propaganda er Kjell Nordström alias Baron von Bulldog, som skriver på sin facebookside:

– The Queen of Punk is no longer with us. What a sad day.

Arbeiderklasse

Westwood, som opprinnelig var skolelærer var selvlært som designer. Hun slo seg opp gjennom punken, ved å lage klær som ga det britiske klassesamfunnet finger'n. Hun var gift og hadde barn da hun møtte den kreative impresarioen Malcolm McLaren og sammen skapte de det som er blitt stående som det visuelle høydepunktet på syttitallsmoten: bondage, rippende T-skjorter og opprørske prints.

Nå har det aldri vært lett å være ung mor i oppviglerbransjen. Samtidig som hun drev butikk med McLaren i King’s Road hadde Vivienne Westwood to barn, ett av dem Joseph Corré, som hun fikk med Malcolm McLaren.

McLaren gikk bort i 2010, og ble hyllet med en spektakulær, viktoriansk begravelseskortesje gjennom Camden på vei til Highate kirkegård i London – mye i regi av Vivienne Westwood.

Samlivet deres var turbulent, og McLaren kviet seg aldri med å håne Weswood for være småborgerlig – det vil si, lage mat til barna sine, vaske klær og sende ungene på skolen hver dag. Som kjent er det lite bohemaktige sysler, og man havner ikke i rebellenes historiebøker for sånt fjas. Men det er vel verdt å huske at det er Westwood som har satt merker etter seg som designer, og ikke McLaren.

Punk

I de senere år engasjerte Westwood seg i klimakampen og var stadig å se i sosiale medier med antikapitalistiske budskap – ikke minst rettet mot egen bransje. Når folk ville intervjue henne og trakk fram punk pleide hun bli irritert, fordi hun anså det som konservativt og et tilbakelagt stadium.

Hennes ektemann Andreas Kronthaler, som også var hennes samarbeidspartner, sier at han vil fortsette arbeidet deres «med Vivienne i hjertet mitt».

– Vi har jobbet sammen helt til siste slutt og hun har gitt meg nok av ting å holde fram med. Takk, skatt, uttaler Kronthaler ifølge Sky News.

Aktivist

Siden har Westwood brukt kreativiteten sin for å rette søkelyset mot flere av hennes politiske hjertesaker. Blant annet har hun laget klær for å vise støtte til WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange og vist sterkt engasjement mot klimaendringene.

I 1992 fikk hun sin første utmerkelse i ridderorden, en såkalt Order of the British Empire, og sjokkerte med å møte opp på utdelingen uten undertøy. I 2007 fikk hun en ny utmerkelse som ga henne ærestittelen Dame.

