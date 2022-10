Hanekammen gjør comeback i moten

Og punken var ikke død, i hvert fall ikke på catwalken. Den omstridte sveisen har vært populær mange ganger opp gjennom historien, og var absolutt in blant syttitallets punkere, selv om mange nok vil insistere på at det var kun var posører som stylet håret på en så utstudert måte. Uansett er det liten tvil om at høyt hår hadde høy status blant punkere og i ettertid er hanekammen nærmest blitt ikonisk som selve symbolet på denne perioden i populærkulturen.

Resirkulert

I høst har den gått igjen blant modellene på den internasjonale catwalken. Moteredaktør i KK, Ida Elise Eide Einarsdottir tror ikke at det er helt tilfeldig.

Den er på en måte et uttrykk for så mye mer enn bare den visuelle hanekammen. — Ida Elise Eide Einarsdottir, moteredaktør i KK

– Den er på en måte et uttrykk for så mye mer enn bare den visuelle hanekammen. Vi vet at moten er sirkulær, og at det meste kommer tilbake, igjen og igjen. Og nå kan det se ut til at vi er kommet til punk og grunge igjen. Vi har allerede sett at blekede øyebryn har kommet tilbake nå, både på og utenfor catwalken. Selv Kim Kardashian har hatt belekede bryn, vi har sett det i gatemoten og moteredaktørene er blitt observert med det på de forskjellige fashion weeks. Det har vært visninger med piercinger - som hos Balenciaga. Så det virker som om punken og grungen er i ferd med å snike seg litt tilbake og at hanekammen, eller mohawken, er en forlengelse av det, sier hun.





Modell med hanekam hos Valentino på Paris Fashion Week (EMMANUEL DUNAND/AFP)





Morsomt var gjensynet - ikke bare med hanekammen, men også katte-frisyren a la håret til det gamle punkikonet Sue Catwoman.

– Ja, dette er åpenbart i vinden for tiden. Vi har også sett mye tung øyemakeup, svart leppestift som hos Thom Browne, sier Ida Elise Eide Einarsdottir.





Mer enn estetikk

På den parisiske catwalken dukket den ikoniske sveisen opp, ikke bare hos Browne men også hos Valentino.

Det er en slags antimote og en finger til det etablerte samfunnet — Ida Elise Eide Einarsdottir

– Kan den utskjelte TV-serien «Pistol» om bandet Sex Pistols ha inspirert stylistene?

– Det kan godt tenkes, og jeg tror helt klart at mote er uttrykk for noe dypere i tiden som påvirker oss, at det handler om mer enn det visuelle og at trendene er sirkulære. Det ligger noe i hva punk og grunge står for og representerer, at det er en slags antimote og en finger til det etablerte samfunnet. Det er relevant nå, i en verden i krise, med mye ustabilitet, krig på europeisk jord, så har moten en oppgave å speile samfunnet. Og dette er kanskje måten den gjør det på, ved å ha en hang til subkulturelle undergrunnsfenomener og antikulturer på et vis, sier Ida Elise Eide Einarsdottir.





Modellen Bella Hadid på catwalken for Thom Browne under Paris Fashion Week. (JULIEN DE ROSA/AFP)

– Et av punkens slagord var «No future» - er det dette vi ser utrykk for nå, at folk har mistet troen på fremtiden?

– Nettopp. Om vi ser på millenials og Generasjon Z, som har fått et sinnsykt ansvar på skuldrene sine for å redde den verdenen som vi har ødelagt. Og de kan virke som de av og til er litt lei av dette ansvaret, kanskje kan det også være en langfinger til det som kommer til utrykk gjennom punkens revbelske estetikk, sier Ida Elise Eide Einarsdottir.

– Vi lever også i en tid der woke-kulturen står sterkt og man må trå mer varomt. Siste gang hanekam-sveisen dukket opp i motebildet og ble omtalt som mohawk, så ble det snakk om kulturell appropriasjon, siden det er en frisyre som ble båret først blant amerikas urbefolkning. Jeg tror nok at de designerne som nå velger å vise dette må regne med å måtte svare for seg når det gjelder kulturell apropriasjon.

– Kan vi også snakke om subkulturell appropriasjon her? Dette er jo en stil-elementer som en gang i tiden hadde et annet innhold en high fashion?

– Ja, litt som å kjøpe seg en Sex Pistols-T-skjorte på H&M. Kanskje er man altfor ung til å vite at det er et band engang. Men, jeg regner med at disse moteskaperne som viser det på catwalken, de har nok referansene sine i orden.





Litt Sue Catwoman, litt Nina Hagen-look på catwalken til Thom Browne under Paris Fashion Week. (JULIEN DE ROSA/AFP)





