«Er vi i taranvene?»

«Nei, vi er bare hjemme»

Fra Ida Jackson: «Brillebjørn er hjemme selv om han ikke ble syk» (14. mars 2020)

– Jeg tenkte lydboken kunne fungere for en rastløs treåring som er lei av å sitte hjemme og se på mamma knote med et Excel-ark, sier forfatter Ida Jackson.

I helgen la hun ut «Brillebjørn er hjemme selv om han ikke er syk» for gratis nedlasting gjennom sin hjemmeside– og umiddelbart ble innboksen og droppboksen hennes sprengt.

– Responsen fra leserne har vært overveldende, sier Ida Jackson.

Hennes populære Brillebjørn-figur er blitt både et titall bøker, tv-serie på NRK Super, to kinofilmer, og nå et nettfenomen. Publikummet er barn i barnehagealder.

Fra filmen «Brillebjørn på ferie». Foto: Spark

Fortellingen om Brillebjørns hjemmedag ble til i slutten av forrige uke, og Jackson delte den ut som lydbok og tekstfil – uten illustrasjoner denne gangen.

Onsdag formiddag hadde nærmere 9.000 lastet ned lydboken, som er lest av forfatteren selv. I et klesskap.

«Værsågod! Her er boken! Du kan lese den høyt selv, eller la Ida i lydfilen gjøre jobben for deg. Mitt håp er at du putter de trådløse hodetelefonene dine på treåringen din, og at lydboken er fengende nok til at du får fem minutters fred og ro til å få sendt den e-posten – eller gått på do» skriver forfatteren selv i innledningen.

Jackson forteller om lettede småbarnsforeldre som har fått et lite pusterom i koronahverdagen med Brillebjørn-boken.

– Jeg får masse e-poster om legging som har blitt lettere, og andre ting småbarnsforeldre setter pris på.

– Alle Brillebjørn-bøkene er tett på livet. Denne boka handler om at Brillebjørn ikke får gå i barnehage og ikke får treffe vennen sin Bo. Forklaringen i boka har mange brukt i samtale med sine egne barn. Jeg har fått e-post fra en dokumentert koronasmittet som er i isolasjon med familien sin, som fortalte at de satte pris på denne Brillebjørn-historien. Det finnes jo ikke andre bøker om dette, derfor var det godt å ha en annen tekst å støtte seg på, så de kunne si: «Vet du hva, Brillebjørn er ikke i barnehagen han heller», forteller Ida Jackson.

Mor er sykepleier

Brillebjørn bor i Trondheim sammen med mor og mamma, der mor er sykepleier på St Olavs Hospital og mamma er stipendiat.

– Jeg har mye kontakt med leserne mine – det vil si, foreldrene til leserne mine – på Facebook. Der kom det et spørsmål i midten av forrige uke: «Datteren min lurer på om Brillebjørn kan gå i barnehagen nå».

– Så tenkte jeg videre på hvordan det går med Brillebjørns mor – er det et eget opplegg for sykepleiere? Får de barnehagetjeneste? Jeg spurte leger og sykepleiere jeg kjenner om hvordan livet så ut for dem akkurat nå. Så skrev historien seg selv, sier Ida Jackson.

Hun er selv hjemme med en aktiv gutt, som romsterer i bakgrunnen under telefonintervjuet.

– I første omgang skrev jeg historien for sønnen min på tre og et halvt år, han er midt i målgruppa. Han hører mye på Brillebjørn på lydbok, så slipper jeg å lese mine egne bøker for ham.

– Da jeg hadde skrevet ferdig «Brillebjørn er hjemme» tenkte jeg det var smart å bare lese den inn på lydbok selv, så slipper jeg å lese høyt for sønnen min en million ganger. Så jeg gjemte meg i klesskapet og leste den inn så godt jeg klarte. Og når det var gjort, tenkte jeg at jeg like gjerne kunne gi bort lydboken på nettet.

Historie ved leirbålet

Korona-dugnaden omfatter også litteraturlivet. Flere forlag har delt ut gratis e-bøker de siste dagene. Både Gyldendal, Aschehoug og Cappelen har gitt gratis tilgang til læringsressurser for barn som er hjemme. Brillebjørn-bøkene er dermed tilgjengelig gjennom Gyldendals skolenettsted Salaby.

– Jeg er opptatt av moren til Brillebjørn og alle andre som jobber dobbelt nå. Lærere som skal gi fjernundervisning til en hel klasse og holde styr på to barn på hjemmebane. Hvordan har de det når de er hjemme og skal jobbe samtidig som de skal holde styr på to barn? Det du ønsker deg da, er kanskje ikke en ny Brillebjørn-bok, men noen som kan lese en bok for ungene dine.

– Jeg ble ikke lege, jeg ble ikke lærer, jeg ble en som sitter hjemme og finner på ting. I en sånn situasjon kan jeg føle meg ubrukelig. Men internett er leirbålet vi samles rundt nå. Og jeg kan skrive en historie til leirbålet, sier Ida Jackson.

