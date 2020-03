Torsdag ettermiddag stengte landets skoler og elevene ble sendt hjem, med beskjed om at undervisningen framover vil foregå digitalt. Fredag gjorde Gyldendal Undervisning sin betalingstjeneste Salaby gratis og tilgjengelig for alle skoler og kommuner. Effekten var umiddelbar:

– Responsen var formidabel. Fredag formiddag hadde innloggingsløsningen vår på det meste 38.000 henvendelser i minuttet. Det tilsvarende nettstedet Salaby Barnehage, som også er utviklet av pedagoger, hadde så stor pågang at vi bare droppet innlogging og gjorde det åpent, sier Hanne Mari Bennett i Gyldendal Undervisning.

Salaby er ifølge Gyldendal landets største digitale læremiddel for barnetrinnet. Salaby er delt opp i kategoriene Salaby Barnehage 2-6 år, Salaby Skole 1.-7. trinn og Salaby Lærerstudio. Det er en betalingstjeneste som landets norske kommuner abonnerer på, og som i koronakrisen nå er gjort gratis.

Les også: 3 gode tips mot brakkesjuke for deg som er hjemme med barn

– Vi er alle i samme båt her. Vi sitter alle hjemme med barn som skulle vært på skolen eller i barnehagen og prøver å få til noe meningsfylt. Derfor åpnet vi Salaby, sier Hanne Mari Bennett.

– Dette er en stor dugnad, og vi ser andre på undervisningsfeltet også bidrar. Gyldendal er landets største forlag på digital læringsteknologi, og vi er opptatt av at vi har et samfunnsansvar.

– Blir dette et inntektstap for Gyldendal?

– Inntekstap er ikke noe vi har fokus på. Vi gjør det vi kan i en ekstraordinær situasjon, sier Hanne Mari Bennett.

Ikke som skolefjernsyn

– Vi har kastet oss rundt og rigger om NRK Skole i helga så tjenesten skal bli tilpasset den nye situasjonen, hvor alle elevene er hjemme.

Dette sier Pål Solum, prosjektleder for NRK Skole.

Fredag morgen startet redaksjonen i NRK Skole arbeidet med å gjøre nettportalen ny.

Les også: Må du være hjemme med barna fordi skolen er stengt? Dette har du krav på

– For oss var det ingen overraskelse at skolene ble stengt, men det kom litt kjappere enn vi hadde sett for oss. Vi har en tjeneste som er svært mye brukt blant lærere. Det er et omfattende videoarkiv med læringsklipp som er laget for oss, eller hentet fra andre produksjoner i NRK. Svært mange lærere, særlig på grunnskolen bruker NRK Skole jevnlig. Våre sider er primært laget for lærere. Nå gjør vi siden og stoffet lettere tilgjengelig for elever og foreldre som sitter hjemme, sier Solum.

NRK Skole tilbyr blant annet klipp med korte innføringer i temaer, epoker eller historiske personer, med lenker til videre materiale. Forsiden har fagkategorier med innhold lagt opp til å følge kompetansekravene innenfor skolefagene.

Solum understreker at dette er noe annet enn skolefjernsyn slik dagens foreldre kanskje husker det.

– Å gå tilbake til skolefjernsynet er ikke hensiktsmessig. Skolene er på forskjellige steder i læreplanen de skal gjennom i løpet av året. Det ville vært umulig å treffe alle med en live-sending på NRK Skole der en lærer eller fagperson greier ut om pensum. Lærere gjør dessuten ofte dette selv, på Youtube.

– Det gamle skolefjernsynet ble lagt ned for 20 år siden, det var lineær-tv. NRK Skole ble startet for ti år siden som en nettjeneste. Det er en etablert tjeneste som vi nå i denne situasjonen ser kan bli enda mer til nytte og ha en innvirkning, sier Solum

– Vi har et nettverk på over 1.000 lærere som har meldt seg som skolekontakter for NRK Skole, og de vil vi ha mye kontakt med framover i denne spesielle situasjonen, sier Solum, og understreker:

– Vi ser en dugnad innenfor dette feltet nå der en rekke forlag og aktører gjør undervisningstilbudene sine tilgjengelig for hjemmeværende, sier Solum.

TV2s tjeneste Elevkanalen trapper også opp tilbudet, som allerede er et omfattende utvalg skolerelaterte nyheter fra TV2 , og læringsressurser fra TV2 og andre tilpasset skolens kompetansemål.

– Vi jobber nå med å lage gode opplegg fra innhold vi allerede har, tilpasset situasjonen lærere og elever står i. Vi fortsetter å produsere daglige nyheter som er tilpasset skoleelever opp til videregående skole, sier redaksjonssjef Anne Cathrine Gotaas i TV2 Elevkanalen.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona