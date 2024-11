«Kjakan» slår Quisling på kino: «Nr. 24» har årets beste, norske premierehelg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den ble sett av 50.072 kinogjengere i helgen og er med førpremierer dermed oppe i et besøkstall på 87.094.

Med slike tall entrer også «Nr. 24» førsteplass over årets beste premierehelger for norsk film, og en fjerdeplass totalt – bare slått av internasjonale blockbustere som «Innsiden ut 2», «Dune Part Two» og «Deadpool & Wolverine».

– Vi har visst en stund at vi sitter på noe spesielt her. Det vi opplever i møte med publikum, er at vi har laget en kinofilm som tre generasjoner responderer på, sier Espen Horn i Motion Blur, som er en av produsentene.

Flere generasjoner

Ifølge regissør John Andreas Andersen setter foreldre og besteforeldre særlig pris på at filmen inviterer til diskusjon på tvers av generasjoner.

– Det vekker noe i folk at filmen ikke er en ren heltefortelling om gamle dager, sier han i en presseuttalelse. Regissøren forteller om en mottakelse på visninger rundt i landet han ikke har opplevd før.

– De tilbakemeldingene som publikum gir oss om filmen, er overveldende, for å si det forsiktig.

Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt, roser filmskaperne nettopp for å ta med nye generasjoner inn i norsk krigshistorie, nyaktuell i dagens situasjon. Da hun gjestet Dagsnytt 18 siterte hun sin 15 år gamle sønn om at det var «helt umulig å ikke bli engasjert i samfunn og historie etter å ha sett filmen».

Kjakan slår Quisling

«Nr. 24» er en av flere krigsfilmer som er aktuelle denne høsten. «Quislings siste dager» hadde premiere 13. september. Den ble sett av 28.871 i åpningshelgen, og er til sett av 173.993 personer.

I forrige uke gikk komiker Sigrid Bonde Tusvik krast ut mot at menn lager «mannefilmer» om andre verdenskrig og uttalte i sin podkast at filmbransjen «må inn i gasskammeret og dø», ifølge VG. Komikeren sa at hun «var rasende» fem minutter ut i krigsfilmen «Nr. 24».

Filmanmelderne har imidlertid gitt «Nr. 24» god mottakelse, blant dem Filmpolitiet i NRK P3, som kalte den «et engasjerende krigsdrama som sier noe klokt og tankevekkende om de menneskelige kostnadene ved å stå imot overmakta».

